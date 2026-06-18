Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 18 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Les États-Unis et l'Iran signent à distance le protocole d'accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient

Après des mois de conflit meurtrier, les présidents américain et iranien ont signé à distance un accord de cessez-le-feu. En échange de la réouverture immédiate du détroit d’Ormuz et de futurs engagements iraniens sur son programme nucléaire, Téhéran obtiendra une levée progressive des sanctions internationales. L’accord, conclu entre Donald Trump et Massoud Pezeshkian, prévoit l’arrêt immédiat des hostilités, y compris sur le front libanais, et ouvre la voie à de nouvelles négociations entre les deux pays.

2.Canicule : la SNCF supprime 71 trains Intercités pour éviter les pannes de climatisation

Face à la vague de chaleur qui touche la France, la SNCF a annoncé la suppression de 71 trains Intercités entre jeudi et lundi. Les lignes Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et Bordeaux-Marseille sont particulièrement concernées. L'objectif est de prévenir les défaillances de climatisation sur les anciennes rames Corail, alors que les températures pourraient atteindre 40°C dans certaines régions.

3.Moscou frappée par une attaque de drones ukrainiens "de grande envergure"

L’Ukraine a mené dans la nuit de mercredi à jeudi une attaque de drones d’une ampleur inédite contre Moscou. Plusieurs appareils ont atteint une importante raffinerie de pétrole de la capitale, provoquant des incendies et perturbant temporairement le trafic de l’aéroport de Chérémétiévo. L'attaque sur une raffinerie à Moscou est une "réponse pleinement justifiée aux attaques russes contre nos villes et nos communautés", a déclaré sur les réseaux sociaux le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette offensive intervient alors que Vladimir Poutine accueille un sommet avec plusieurs dirigeants asiatiques et que les négociations pour mettre fin à la guerre restent au point mort.

4.Royaume-Uni: législative partielle à haut risque pour Keir Starmer

Une élection législative dans le nord-ouest de l'Angleterre jeudi pourrait marquer le début de la fin pour le Premier ministre Keir Starmer: son principal rival au Labour, Andy Burnham, espère s'y faire élire député avec l'ambition de l'évincer de Downing Street. Arrivé au pouvoir en juillet 2024, après la large victoire des travaillistes aux législatives, Keir Starmer est désormais très impopulaire, fragilisé par plusieurs faux pas politiques et par le scandale lié à la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur à Washington, malgré ses liens avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

5. En Afrique, une nouvelle vague de lois anti-LGBT+

Depuis plusieurs mois, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest durcissent leur législation contre les personnes LGBT+. Après l’Ouganda en 2023, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Ghana ont adopté ou renforcé des lois criminalisant l’homosexualité, avec des peines pouvant aller jusqu’à plusieurs années de prison. Pour de nombreux observateurs, cette offensive s’explique par des stratégies politiques, l’influence de mouvements conservateurs et une volonté affichée de rejeter des valeurs perçues comme occidentales. Une tendance qui s’inscrit dans un contexte de montée du conservatisme sur le continent

6.Fast-fashion : un accord trouvé pour cibler Shein et Temu

Députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur la proposition de loi visant à freiner l’essor de l’ultra fast-fashion. Le texte cible principalement les géants asiatiques comme Shein et Temu, accusés d’inonder le marché de vêtements à bas prix et à fort impact environnemental. Il prévoit notamment un malus financier pouvant atteindre 10 euros par produit d’ici 2030 et réintroduit l’interdiction de publicité pour ces plateformes, y compris via les influenceurs. Pour la rapporteure au Sénat, Sylvie Valente-Le Hir, cette loi envoie un "signal clair" en faveur des entreprises françaises et européennes engagées dans la transition du secteur textile.

7.Accusé d’agressions sexuelles sur mineurs, un animateur relaxé: le parquet fait appel

Le parquet de Paris a fait appel de la relaxe d’un animateur périscolaire poursuivi pour harcèlement et agressions sexuelles sur mineurs. Malgré des comportements jugés "inappropriés" par le tribunal, les juges ont estimé que les faits ne constituaient pas une infraction pénale. Cette décision suscite l’incompréhension et la colère de plusieurs familles. L’affaire intervient dans un contexte de révélations sur les violences dans le périscolaire parisien, où plus de 130 agents ont été suspendus depuis le début de l’année.

8.Canicule : les quartiers populaires en première ligne face aux "logements bouilloires"

Les quartiers populaires sont surexposés à la précarité énergétique d'été et au phénomène des "logements bouilloires", rappelle jeudi la Fondation pour le logement des défavorisés dans un rapport qui dresse un bilan des données disponibles.

9. Les frères Coen recevront le Prix Lumière 2026 à Lyon

Les réalisateurs américains Joel Coen et Ethan Coen, à l’origine de films cultes comme Fargo, The Big Lebowski ou No Country for Old Men, recevront le Prix Lumière lors du Festival Lumière à Lyon en octobre. Cette distinction récompense chaque année une personnalité majeure pour l’ensemble de sa carrière et son apport à l’histoire du cinéma. Les frères Coen rejoignent ainsi le palmarès de figures comme Martin Scorsese, Clint Eastwood ou Catherine Deneuve.

10.Autonomie de la Corse : un accord trouvé après des mois de négociations

Après de très longues tractations, les députés ont trouvé un accord mercredi soir sur ce qui devrait justifier un "statut d'autonomie", qu'une loi constitutionnelle entend accorder à la Corse, avant de reprendre leurs débats jeudi.