Les 10 infos à ne pas louper ce jeudi 4 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Cadmium : l’Assemblée adopte un texte pour réduire l’exposition à ce métal toxique

L’Assemblée nationale a adopté mercredi en première lecture une proposition de loi écologiste visant à réduire l’exposition de la population au cadmium, un métal lourd toxique présent notamment dans certains engrais phosphatés. Le texte prévoit un abaissement progressif des seuils autorisés afin de limiter la contamination des sols agricoles et des aliments. Soutenue par les écologistes, la mesure a été adoptée malgré l’opposition du gouvernement, qui redoute des conséquences sur la compétitivité de l’agriculture française.

2.Affaire Lyhanna : de nouvelles plaintes émergent contre le principal suspect

L’homme mis en examen dans l’affaire de la disparition de Lyhanna, 11 ans, avait déjà fait l’objet de plusieurs plaintes et signalements pour des faits antérieurs, dont une nouvelle plainte pour viol sur mineur déposée mercredi. Face aux interrogations sur le suivi judiciaire de ces affaires, le gouvernement a annoncé l’ouverture d’une enquête administrative afin d’identifier d’éventuels dysfonctionnements dans le traitement des procédures visant ce père de famille de 41 ans.

3.Marjane Satrapi, l’autrice de Persepolis, est décédée à 56 ans

L'artiste franco-iranienne Marjane Satrapi, mondialement connue pour la bande dessinée et le film Persepolis, est décédée à l'âge de 56 ans. Selon son entourage, elle serait morte "de tristesse" un peu plus d'un an après la disparition de son mari, Mattias Ripa, producteur, acteur et scénariste décédé en avril 2025. Figure majeure de la culture franco-iranienne, Marjane Satrapi avait marqué des générations de lecteurs avec son récit autobiographique sur l'Iran et l'exil.

4.Israël et le Liban conditionnent leur cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

Israël et le Liban sont convenus mercredi, à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington, de conditionner leur cessez-le-feu à un "arrêt complet" des tirs du Hezbollah et de créer des "zones pilotes" sous contrôle de l'armée libanaise.Cela intervient alors que des frappes israéliennes ont fait mercredi neuf morts au Liban, où le Hezbollah pro-iranien a revendiqué des tirs contre Israël, qui a menacé de frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque contre son territoire.

5.Everest : un guide népalais retrouvé vivant après six jours de disparition

Porté disparu et présumé mort depuis six jours sur les pentes de l’Everest, un guide népalais de 30 ans a été retrouvé vivant jeudi. Ce sauvetage exceptionnel, qualifié de véritable miracle par les secouristes, s’est produit sur les flancs du plus haut sommet du monde, culminant à 8.849 mètres d’altitude.

6.Guerre en Ukraine : trois morts dans une frappe ukrainienne en Crimée

Une frappe ukrainienne a fait trois morts et sept blessés à Simferopol, en Crimée annexée par la Russie, selon les autorités locales. Cette attaque intervient au lendemain d'opérations ukrainiennes visant des infrastructures énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg. Face à cette escalade du conflit, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a mis en garde contre un risque accru d'aggravation de la guerre entre Moscou et Kiev.

7.L'heure du verdict pour le criminel allemand accusé du meurtre de Jonathan en 2004

Vingt-deux ans après les faits et au terme de douze jours d'audience, le verdict est attendu jeudi dans le procès du tueur en série allemand Martin Ney, jugé devant la cour d'assises de Loire-Atlantique pour le meurtre en 2004 de Jonathan, 10 ans.L'accusé, qui n'a cessé de clamer son innocence, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.Après les plaidoiries des parties civiles mercredi, l'avocate générale prendra jeudi matin ses réquisitions. Le verdict est attendu en fin de journée.

8.SpaceX prépare une introduction en Bourse historique à 75 milliards de dollars

La société aérospatiale SpaceX d'Elon Musk a confirmé mercredi vouloir réaliser la plus importante introduction en Bourse de l'histoire, en levant 75 milliards de dollars sur une valorisation totale de 1.765 milliards.

9.La France commande deux Canadair supplémentaires pour renforcer la lutte contre les incendies

La France va accroître ses moyens aériens de lutte contre les feux de forêt en signant jeudi la commande de deux Canadair supplémentaires, promise par Emmanuel Macron après les incendies de l'été 2022, a-t-on appris auprès de l'entourage du ministre de l'Intérieur.

10.Finale NBA : les Spurs de Wembanyama chutent d’entrée face aux Knicks

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont mal débuté la finale NBA en s'inclinant à domicile mercredi face aux New York Knicks (105-95), auteurs d'une remontée spectaculaire dans le premier match de la série.