Guerre au Moyen-Orient : où en est la situation actuelle entre Israël et le Liban ?

L'armée israélienne a annoncé dimanche que son opération terrestre contre le mouvement pro-iranien Hezbollah "est en train de s'étendre à d'autres zones" après la traversée du fleuve Litani, dans le sud du Liban.

Une offensive lancée par Israël dans le sud du Liban

Dimanche, l'armée israélienne a dit avoir lancé "il y a quelques jours" une offensive dans la région de la crête de Beaufort et de Wadi al-Saluki, dans le sud du Liban, (...) dans le but d'éliminer les menaces directes qui pèsent sur les localités du nord de la Galilée et de Metula, et dans le cadre des efforts continus visant à renforcer le contrôle opérationnel dans le sud du Liban".

Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a accusé samedi Israël de mener une "politique de la terre brûlée" à l'encontre de son pays.

Israël s'empare de la forteresse de Beaufort

L'armée israélienne a annoncé dimanche s'être emparée de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort, un "tournant décisif", selon Benjamin Netanyahu, de son offensive dans le sud du Liban, où elle se dit déterminée à "écraser" le Hezbollah pro-iranien.

La prise de la citadelle construite par les Croisés au XIIe siècle, un site stratégique surplombant le sud du Liban et une partie du nord d'Israël, ouvre la voie à une progression de l'armée vers la région de Nabatiyé

L'avancée israélienne intervient alors que les Etats-Unis sont en pleine négociation avec l'Iran pour mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient, Téhéran conditionnant tout accord à l'arrêt des hostilités au Liban.

Le Liban annonce qu’une frappe israélienne près d’un hôpital dans le sud a blessé 13 employés

"L’ennemi israélien a lancé un raid aérien dans les environs de l’hôpital Hiram à Tyr, blessant 13 membres du personnel de l’hôpital et causant d’importants dégâts", a indiqué le ministère dans un communiqué, appelant "la communauté internationale à mettre un terme à l’escalade et à l’extension des attaques israéliennes".

la France demande "une réunion d'urgence" du Conseil de sécurité de l'ONU

"J'ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies parce que si nous reconnaissons le droit d'Israël, comme de tous pays, à la légitime défense, à se défendre contre les attaques du Hezbollah (...) rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires israéliennes au Liban et son occupation de plus en plus profonde dans le territoire libanais", a déclaré Jean-Noël Barrot sur la chaîne BFMTV.

Le chef de la diplomatie française a en outre estimé que la poursuite des opérations contre le Herzbollah, pro-iranien, "fragilisent aussi" le potentiel accord entre les Etats-Unis et l'Iran, "qui prévoit une cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban".

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