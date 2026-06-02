Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 2 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Thomas Pesquet et Arnaud Prost partiront dans l'espace en 2027

Emmanuel Macron a annoncé lundi que les astronautes français Thomas Pesquet et Arnaud Prost effectueront chacun une mission spatiale en 2027 dans le cadre d’un partenariat entre la France et l’entreprise américaine Vast. D’une durée d’environ deux semaines, ces missions illustrent les ambitions spatiales françaises. Thomas Pesquet rejoindra notamment la Station spatiale internationale (ISS) en collaboration avec la Nasa, où il a déjà séjourné à deux reprises pendant plus de six mois et où se trouve actuellement une autre Française, Sophie Adenot.

2.Disparition de Lyhanna: le principal suspect mis en examen pour enlèvement

Le principal suspect dans l'affaire de la disparition de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue depuis trois jours dans le Gers, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans. Cet homme de 41 ans, dont la fille était amie avec l'adolescente, conteste toute implication dans les faits. À l'issue de sa présentation devant la justice, il a été placé en détention provisoire tandis que les recherches se poursuivent autour de Fleurance pour retrouver la jeune fille.

3.Au terme d'une course contre la montre, les députés adoptent la proposition de loi post-Bétharram

Les députés ont adopté à l’unanimité lundi soir une proposition de loi destinée à renforcer la protection des enfants contre les violences dans les établissements scolaires et les structures périscolaires. Élaboré dans le sillage de l’affaire Bétharram, le texte prévoit notamment un contrôle accru des adultes en contact avec les mineurs ainsi qu’une meilleure régulation des établissements privés. En revanche, il ne remet pas en cause le secret de la confession pour les ministres du culte.

4.La loi d'urgence agricole s'apprête à passer un premier cap à l'Assemblée

L’Assemblée nationale doit adopter mardi en première lecture le projet de loi d’urgence agricole, au terme de deux semaines de débats intenses. Malgré plusieurs revers subis par le gouvernement lors de l’examen du texte, celui-ci devrait bénéficier du soutien du Rassemblement national, qui se félicite d’avoir obtenu plusieurs avancées. À gauche, les écologistes et La France insoumise voteront contre, tandis que les socialistes restent divisés, estimant que certaines mesures vont au-delà de leurs lignes rouges.

5.Parcoursup : les premiers résultats tombent ce mardi soir

Après plus de deux mois et demi d'attente, l'heure du verdict approche: les premiers résultats de la plateforme d'inscription post-bac Parcoursup sont attendus mardi soir pour les lycéens et les étudiants en réorientation.

6.Le Hezbollah dit attaquer l'armée israélienne dans le sud du Liban

Le Hezbollah a revendiqué une attaque contre une cible israélienne tôt mardi dans le sud du Liban, ainsi que d'autres lundi soir. L'agence officielle libanaise Ani a également rapporté des frappes israéliennes sur plusieurs villages du sud du pays. Ces affrontements interviennent alors que Donald Trump avait assuré lundi qu'Israël et le Hezbollah allaient "cesser totalement le feu".

7.Inde–États-Unis : un accord de libre-échange en passe d’être conclu

L'Inde et les Etats-Unis sont proches de signer la première tranche de l'accord de libre-échange que les deux pays négocient âprement depuis des mois, a indiqué le ministre indien du Commerce Piyush Goyal.

8.Le Pentagone restreint l’accès de la presse à son service de communication

Le ministère américain de la Défense a classé son service de presse comme zone protégée par le secret défense, a annoncé lundi le Pentagone, interdisant ainsi l'accès aux journalistes qui pouvaient auparavant y entrer.

9.Ornikar rachète En Voiture Simone pour créer un champion européen

Ornikar, n°1 français des auto-écoles en ligne, va racheter sa principale concurrente, En Voiture Simone, avec l'ambition à terme de créer un leader européen, ont indiqué mardi à l'AFP son PDG Philippe Maso y Guell Rivet et son co-fondateur Benjamin Gaignault.

10.Mondial 2026 : la Colombie s’impose face au Costa Rica avant son départ pour les États-Unis

Football : la Colombie a ravi ses supporters à Bogota lundi avec une victoire 3-1 face au Costa Rica en match de préparation au Mondial-2026 (11 juin-19 juillet), juste avant de partir pour les Etats-Unis.