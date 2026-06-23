Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 23 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Canicule historique : plus de la moitié de la France en alerte rouge

La vague de chaleur qui frappe la France continue de s’intensifier. Pour la première fois, 54 départements sont placés en vigilance rouge canicule, tandis que 35 autres restent en orange. Plus de 90 % de la population est désormais exposée à des températures extrêmes. Lundi, plusieurs villes ont battu leurs records absolus de chaleur, avec jusqu’à 43,3 °C relevés dans le Cher. La canicule a déjà été associée à plusieurs décès et devrait encore gagner du terrain dans le nord-ouest du pays.

2.Mondial 2026 : Mbappé propulse les Bleus en 16es de finale

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé pour sa 100e sélection, l’équipe de France s’est qualifiée pour les 16es de finale du Mondial 2026 en battant l’Irak 3-0. La rencontre, disputée à Philadelphie, a été interrompue plus de deux heures à la mi-temps en raison d’un risque d’orages. Ousmane Dembélé, Ballon d’Or en titre, a également inscrit son premier but en Coupe du monde pour sceller la victoire des Bleus.

3.Téhéran veut garder le contrôle d'Ormuz, fin du round de négociations

Après trois jours de discussions en Suisse, l’Iran a réaffirmé sa volonté de conserver le contrôle du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Malgré ce point de friction, Washington et Téhéran affichent un certain optimisme : les négociations auraient permis de poser des "bases très solides pour aboutir à un accord final réussi". Dans ce contexte, les États-Unis ont annoncé une suspension de deux mois des sanctions visant le pétrole iranien, tandis que les discussions techniques se poursuivent entre diplomates.

4. Affaire Lyhanna : Darmanin annonce des sanctions

Après la publication d’un rapport pointant de graves dysfonctionnements dans le traitement de signalements visant le principal suspect du meurtre de Lyhanna, le gouvernement a annoncé ses premières sanctions contre une magistrate et deux gendarmes du Gers lundi soir. Laurent Nuñez a demandé "la mutation d'office" du directeur d'enquête et du commandant de compagnie de Condom, "et qu'ils soient placés dans des emplois hors exercice de la police judiciaire".Quant à Gérald Darmanin, il a exprimé sa volonté "d'engager des sanctions (...) à la hauteur des défaillances graves constatées pour le substitut du parquet d'Auch".

5.Marc Bloch, l'historien résistant, entre au Panthéon

L’historien et résistant Marc Bloch fait son entrée au Panthéon sur décision d’Emmanuel Macron. Fondateur de l’école des Annales, soldat durant les deux guerres mondiales et figure de la Résistance, Marc Bloch a été exécuté par la Gestapo en 1944. À travers cette panthéonisation, le président souhaite rendre hommage à un intellectuel engagé dont l’œuvre, notamment L’Étrange Défaite, reste une réflexion majeure sur les faiblesses politiques et démocratiques face aux crises.Il s'agit de la sixième panthéonisation du double quinquennat du chef de l'Etat, après celles de Simone Veil, de l'écrivain Maurice Genevoix, Joséphine Baker, du résistant Missak Manouchian et Robert Badinter.

6.Canicules : 7 millions de seniors menacés d’ici 2030

Avec la combinaison du réchauffement climatique et du vieillissement, près de 7 millions de seniors risquent d'être exposés à partir de 2030 à des épisodes autant voire plus intenses que la canicule de 2003 et la France reste insuffisamment préparée, selon un rapport de l'association Conséquences.

7.Corse : les députés se prononcent sur une autonomie historique

Quels pouvoirs pour la Corse ? Les députés se prononcent mardi sur une réforme constitutionnelle qui accorderait une "autonomie" inédite à "l'île-montagne", mais qui fait craindre à certains parlementaires une fracture dans la République.

8.Périscolaire à Paris: la convention citoyenne sur les rythmes scolaires remet sa copie

À Paris, la convention citoyenne sur les rythmes scolaires remet ses conclusions après un mois de travaux. Réunissant 80 parents d’élèves tirés au sort, cette consultation lancée par le maire Emmanuel Grégoire devait réfléchir à l’organisation du temps scolaire et périscolaire dans un contexte marqué par les révélations de violences sexuelles dans les écoles parisiennes. Au cœur des débats : le maintien ou non de la semaine de 4 jours et demi, mais aussi les conditions d’accueil et de sécurité des enfants.

9.Fusillade à Montréal : deux morts, dont un policier, l’assaillant abattu

Deux personnes ont été tuées lundi à Montréal lors d’une fusillade en plein jour : un habitant, identifié comme Michael Moshe Mizrahi, membre de la communauté juive locale, et un policier, Mohamed Lamine Benredouane, 34 ans. L’assaillant, dont les motivations restent inconnues, a été abattu par les forces de l’ordre. L’attaque s’est déroulée dans un quartier commerçant du nord de la ville, sans que les autorités ne confirment à ce stade de mobile, même si des éléments évoquent un possible manifeste lié à la mouvance “incel”. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances du drame.

10.WNBA : Dominique Malonga signe un match record à 37 points

Basket: l'intérieure française Dominique Malonga, dans sa deuxième saison WNBA, a réussi une performance record avec 37 points et 12 rebonds pour le Seattle Storm, néanmoins battu à domicile par les Dallas Wings 112-110 après prolongation lundi.