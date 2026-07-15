Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 15 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Mondial 2026: Les Bleus éliminés, l'Angleterre et l'Argentine se disputent la dernière place en finale

L'équipe de France a vu son parcours s'arrêter en demi-finale de la Coupe du monde 2026 après une défaite nette (2-0) face à l'Espagne. Une prestation jugée décevante par la presse française, qui décrit des Bleus "fébriles", "sans personnalité" et largement dominés par la Roja. La deuxième place en finale se jouera ce mercredi à Atlanta, où l'Angleterre de Harry Kane affrontera l'Argentine de Lionel Messi.

2. Le vote définitif sur la fin de vie attendu dans l'après-midi

Les députés doivent approuver définitivement ce mercredi la loi créant un droit à l'aide à mourir, l'une des grandes réformes sociétales du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le texte autorise, sous conditions, l'assistance au suicide et, dans certains cas, l'euthanasie, faisant entrer la France dans le cercle des pays ayant légalisé cette pratique.

3. Forêt de Fontainebleau: les feux sont "fixés", quatre gardes à vue encore en cours

Les deux incendies qui ont ravagé plus de 2.000 hectares de la forêt de Fontainebleau sont désormais fixés après 48 heures de lutte, mais les pompiers restent mobilisés pour plusieurs jours, voire semaines. Quatre personnes, dont un pompier volontaire, sont toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'origine des feux.

4. Fin de la vigilance rouge canicule en France

Météo-France lèvera la vigilance rouge canicule dans les 26 départements concernés à partir de mercredi 6 heures. L'épisode de fortes chaleurs recule progressivement sous l'effet d'une dégradation orageuse, mais l'ensemble des départements restera placé en vigilance orange

5. Affaire Grégory: les faits reprochés à la grand-tante prescrits

La justice a jugé prescrits les faits reprochés à Jacqueline Jacob, grand-tante de Grégory Villemin, soupçonnée d'être l'un des corbeaux ayant harcelé les parents du petit garçon tué en 1984 dans les Vosges. La chambre de l'instruction de Dijon a estimé que les faits relevaient de délits désormais prescrits.

6. Les frappes s'intensifient au Moyen-Orient, Washington reprend son blocus des ports iraniens

Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes contre l'Iran et rétabli le blocus de ses ports, fragilisant le cessez-le-feu conclu en avril. Téhéran accuse Washington d'avoir rompu ses engagements, tandis que Donald Trump a renoncé à taxer les navires transitant par le détroit d'Ormuz.

7. Affaire Lyhanna : Jérôme Barella entendu par un juge ce mercredi

Jérôme Barella, principal suspect dans le meurtre de Lyhanna, 11 ans, est entendu ce mercredi par un juge d'instruction à Agen. Déjà mis en examen pour enlèvement et séquestration, cet homme de 41 ans pourrait désormais l'être pour meurtre et viol sur mineure de 15 ans, après les réquisitions du parquet. L'affaire, qui a mis en lumière des défaillances dans le suivi d'une précédente plainte visant le suspect, avait profondément ému le pays.

8. Incendie en Espagne : toutes les victimes identifiées

Les autorités espagnoles ont identifié les 13 victimes de l'incendie qui a ravagé l'Andalousie : sept Britanniques, trois Belges, une Française, une Américaine et un Espagnol. Provoqué par la chute d'un câble électrique en pleine vague de chaleur, le feu a détruit 7.000 hectares et figure parmi les plus meurtriers de l'histoire récente du pays.

9. Australie : le Premier ministre annonce un encadrement de l'IA

L'Australie va légiférer afin de réglementer la façon dont les centres de données liés à l'intelligence artificielle (IA) consomment eau et électricité et protègent les droits d'auteurs dans les domaines créatifs, a déclaré mercredi le Premier ministre Anthony Albanese.

10. Japon : un ours s'invite dans la cuisine d'une famille

Une famille habitant dans le nord du Japon a appelé la police après s'être retrouvée nez à nez avec un ours dans sa cuisine, a indiqué mercredi un responsable local, alors que l'archipel a vu grimper le nombre d'attaques mortelles de plantigrades.