Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 24 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Sous une chaleur record, la France entre suée et ruée sur la climatisation

La France vit un épisode de chaleur inédit. Pour le quatrième jour consécutif, 58 départements restent en vigilance rouge canicule, tandis que Météo-France a enregistré mardi la journée la plus chaude jamais mesurée dans le pays depuis 1947. Avec des températures dépassant les 40°C et des nuits étouffantes, la demande en climatiseurs explose, illustrant l’adaptation croissante des Français à des vagues de chaleur devenues plus fréquentes et plus intenses.

2.Marc Bloch est entré au Panthéon, une leçon face à "l'esprit de défaite"

82 ans après son exécution par la Gestapo, Marc Bloch est entré au Panthéon aux côtés de son épouse Simonne. Lors de la cérémonie, Emmanuel Macron a salué l’héritage de l’historien et résistant, tout en appelant à lutter contre "l’esprit de défaite" qui imprègne selon lui "notre vie publique". C'est en puisant dans les leçons de "L'Etrange défaite", ouvrage majeur de Marc Bloch sur la Débâcle de 1940, qu'Emmanuel Macron a fait le lien avec le présent, visant au passage l'extrême droite dont la famille Bloch n'avait pas souhaité la présence à la cérémonie.

3.Mondial 2026: Ronaldo la joue comme Messi et Mbappé, avant les journées décisives

Cristiano Ronaldo a rectifié le tir après son entame de Mondial ratée, avec un doublé contre l'Ouzbékistan, balayé 5-0 mardi par le Portugal, désormais tout près des 16es de finale, que jouera la Colombie, tombeuse avec furia de la RD Congo (1-0).Autre scoreur scruté, Harry Kane, qui avait brillé lui avec deux buts plantés à la Croatie (4-2), est en revanche resté muet avec l'Angleterre face au Ghana. Un 0-0 qui rapproche les deux équipes de la phase à élimination directe.Chaque sélection a désormais joué ses deux premiers matches. Le sprint final de la phase de groupe commence mercredi, avec quatre journées décisives sur la voie des 16es de finale.

4.Les Etats-Unis et l'Iran affichent leurs divergences sur Ormuz et le nucléaire

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a encore exclu mardi l'imposition par l'Iran de frais de passage dans le détroit d'Ormuz, point d'achoppement des discussions entre les deux pays, tout comme le programme nucléaire ou les conditions du dégel des avoirs iraniens. L'Organisation maritime internationale (OMI), agence de l'ONU chargée de la sécurité en mer, a annoncé mardi le début de la mise en oeuvre du plan d'évacuation des quelque 11.000 marins encore bloqués dans le détroit d'Ormuz.

5.Canicule : 68.000 foyers privés d'électricité dans le Finistère

La canicule a provoqué une importante panne électrique dans le sud du Finistère. Après un incident sur un transformateur près de Quimper, jusqu’à 120.000 foyers ont été touchés et 68.000 étaient encore privés d’électricité mercredi matin. Alors que les températures ont frôlé les 40°C, les équipes de RTE et d’Enedis sont mobilisées pour rétablir le courant, mais un retour complet à la normale n’est pas attendu avant la fin de la journée.

6.Le parquet demande le renvoi en procès de l'assassin présumé de Dominique Bernard, de son frère et de son cousin

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a demandé le renvoi en procès de l'assassin présumé du professeur de français Dominique Bernard, son ancien élève Mohammed Mogouchkov, ainsi que de son frère cadet et de son cousin, deux ans et demi après cette attaque jihadiste qui avait aussi fait trois blessés.Le 13 octobre 2023, Mohammed Mogouchkov, fiché pour radicalisation islamiste et armé de couteaux, avait attaqué son ancien professeur, âgé de 57 ans, à la sortie de la cité scolaire Gambetta-Carnot à Arras.Le parquet demande à ce qu'il soit jugé devant la cour d'assises spéciale des mineurs, notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et participation à une association de malfaiteurs à caractère terroriste.

7.Guerre en Ukraine : une femme tuée dans une frappe russe à Kharkiv, trois morts dans des attaques de drones ukrainiens

Les frappes se poursuivent de part et d’autre du front. En Russie, des attaques de drones ukrainiens ont fait trois morts, dont deux dans la région de Nijni Novgorod, et provoqué une coupure d’électricité à Sébastopol, en Crimée annexée. Côté ukrainien, une femme de 56 ans a été tuée dans une frappe russe sur la ville de Kharkiv, où plusieurs habitations ont été endommagées. Alors que les efforts diplomatiques restent au point mort, Moscou et Kiev continuent d’intensifier leurs attaques sur les infrastructures et les zones habitées.

8.Flottille pour Gaza : trois militants italiens libérés après un mois de détention en Libye

Trois militants italiens de la flottille humanitaire pour Gaza ont été libérés après un mois de détention en Libye, a annoncé Rome. L’organisation à l’origine du convoi dénonce une détention "illégale"et affirme que les militants ont été privés de communication et soumis à une forte pression psychologique. Ils faisaient partie d’un groupe de militants internationaux tentant d’acheminer une aide humanitaire vers Gaza et doivent désormais regagner l’Italie.

9.Présidentielle au Pérou : Keiko Fujimori en passe de retrouver le pouvoir

La candidate de droite à l'élection présidentielle au Pérou Keiko Fujimori apparait mardi comme la gagnante du scrutin après avoir creusé une avance sur son rival de gauche Roberto Sanchez qui ne peut plus être comblée lors du dépouillement, selon l'autorité électorale.

10.Mondial 2038, Euro 2036 : la France veut moderniser ses stades grâce aux grands événements

L'organisation en France de grandes compétitions de foot comme le Mondial-2038 ou l'Euro 2036 permettrait de lancer une "modernisation d'ampleur" des stades comme pour l'Euro 2016, et d'éviter "un décrochage" avec d'autres enceintes en Europe, selon un rapport que l'AFP a pu consulter.