Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 3 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Affaire Lyhanna : le suspect déjà visé par une plainte pour viol sur mineure

L’homme mis en examen pour enlèvement et séquestration dans l’affaire de la disparition de Lyhanna était déjà connu de la justice. Une plainte pour viol sur une mineure de moins de 15 ans avait été déposée contre lui en août 2025, a confirmé le procureur de Toulouse. Cette révélation intervient alors que les recherches se poursuivent sans succès pour retrouver la collégienne de 11 ans, vue pour la dernière fois vendredi en compagnie du suspect devant son collège de Fleurance, dans le Gers.

2.Cadmium : les députés débattent d’une loi pour réduire l’exposition à ce métal toxique

L’Assemblée nationale examine mercredi une proposition de loi écologiste visant à limiter l’exposition de la population au cadmium, un métal lourd reconnu pour ses effets nocifs sur la santé. Présent naturellement dans les sols mais aussi via certains engrais agricoles, le cadmium est accusé d’augmenter les risques de maladies graves, notamment de cancers. Soutenu par plusieurs associations et militants écologistes, le texte se heurte toutefois à l’opposition de ses détracteurs, qui redoutent des conséquences pour la compétitivité de l’agriculture française.

3.Israël poursuit ses frappes au Liban malgré les pourparlers et promesses d'apaisement de Trump

Israël a poursuivi mardi ses frappes sur le sud du Liban malgré les promesses d'apaisement de Washington, qui parraine une nouvelle session de pourparlers entre diplomates libanais et israéliens et met en cause le Hezbollah pro-iranien, opposé à ces négociations. Si ce n'était l'obstacle du Hezbollah, Israël et le Liban pourraient conclure un accord de paix "dès demain", a assuré mardi le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, au premier jour de cette quatrième session de négociations depuis le début de la guerre le 2 mars.Des délégations d'Israël et du Liban, qui n'entretiennent pas de relation diplomatique, se sont rencontrées au département d'Etat à Washington. "Les progrès continuent sur les aspects politique et sécuritaire", a déclaré en fin de journée le porte-parole de la diplomatie américaine, Tommy Pigott, ajoutant que les discussions reprendraient mercredi.

4.La "Caverne" de JR sur le Pont Neuf endommagée, son ouverture reportée

L’installation monumentale "La Caverne", imaginée par l’artiste JR sur le Pont Neuf à Paris, a été endommagée mardi après-midi, entraînant le report de son ouverture au public initialement prévue le 6 juin. Une partie de la toile recouvrant l’œuvre s’est déchirée, laissant apparaître la structure gonflable située en dessous. Les responsables du projet ont annoncé qu’une expertise était en cours pour déterminer l’origine des dégâts, alors que des vents violents et des averses ont touché la capitale. Cette œuvre éphémère rend hommage à Christo et Jeanne-Claude, célèbres pour avoir emballé le Pont Neuf en 1985.

5.Ukraine: au moins 23 morts dans une attaque de drones et de missiles russes

Une attaque russe contre l'Ukraine tôt a fait au moins 21 morts, dont 15 dans la ville de Dnipro, a annoncé Kiev, réitérant son appel urgent à une aide américaine pour des systèmes de défense antiaérienne. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis en garde ces derniers jours contre une opération militaire massive de la Russie, après que celle-ci avait demandé aux ambassades des autres pays à Kiev d'évacuer.

6.Sept morts dans une frappe de drone ukrainien sur un bus reliant Moscou à la Crimée annexée par la Russie

Une frappe de drone ukrainienne sur un bus reliant Moscou à Simferopol, en Crimée annexée par la Russie, a fait sept morts et 11 blessés, ont indiqué les autorités de la région ukrainienne de Donetsk sous contrôle de Moscou, où a eu lieu l'attaque.

7.Emmanuel Macron rend un hommage national à Edgar Morin

Emmanuel Macron préside mercredi aux Invalides un hommage national à Edgar Morin, figure majeure de la pensée française décédée à 104 ans. Résistant, sociologue, philosophe et auteur d'une œuvre reconnue dans le monde entier, il a marqué son siècle par ses réflexions sur l'humanisme, la complexité et l'écologie. Le chef de l'État a salué la mémoire d'un "penseur du siècle" et d'un "esprit universel", dont l'influence intellectuelle est restée intacte jusqu'à ses derniers jours.

8.L'aéroport du Koweït a été touché par des drones iraniens, des blessés (armée koweitienne)

L’aéroport international du Koweït a été touché mercredi par des drones iraniens, selon l’armée koweïtienne. L’attaque a visé le terminal passagers principal, provoquant d’importants dégâts matériels et faisant plusieurs blessés. À la suite de cette frappe, les autorités ont suspendu le trafic aérien et détourné les vols vers d’autres aéroports, marquant une nouvelle escalade régionale du conflit impliquant l’Iran.

9.Bolivie : deux ministres démissionnent en pleine crise politique

Les ministres boliviens de la Défense et de l'Education, Marcelo Salinas et Beatriz Garcia, ont démissionné mardi après plus d'un mois de manifestations et barrages routiers à travers le pays réclamant le départ du président Rodrigo Paz, ont indiqué à l'AFP des sources gouvernementales.

10.Mondial 2026 : les chants de supporters créés par l’IA envahissent les réseaux sociaux

A moins de dix jours du Mondial de foot, des hymnes de supporters générés par l'intelligence artificielle ont envahi les réseaux sociaux: produites à la chaîne, ces chansons cumulent des millions d'écoutes et illustrent l'irruption grandissante de l'IA dans l'industrie musicale.