Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 10 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Coupe du monde 2026 : les Bleus dévorent le Maroc pour rejoindre les demi-finales

Une troisième demi-finale en trois Coupes du monde... Les Bleus ont décroché jeudi le premier billet pour le dernier carré du Mondial-2026 en terrassant une équipe marocaine qui a plié face aux fulgurances de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Les hommes de Didier Deschamps retrouveront en demi-finale, le 14 juillet à Dallas, le vainqueur du choc Espagne–Belgique, avec l'espoir de poursuivre leur parcours vers un nouveau sacre mondial.

2. La canicule s'intensifie, 24 départements en vigilance rouge samedi

La troisième canicule de l'été continue de s'aggraver. Après neuf départements placés en vigilance rouge vendredi, ils seront 24 samedi dans l'ouest et le nord-ouest de la France, selon Météo-France. Face à cet épisode de chaleur extrême, le gouvernement a déclenché un plan Orsec spécifique, tandis que les risques d'incendies se multiplient.

3. Présidentielle : les militants du PS désavouent Olivier Faure

Les militants du Parti socialiste ont choisi d'organiser une primaire fermée pour désigner leur candidat à la présidentielle, rejetant la proposition d'Olivier Faure d'ouvrir le vote aux sympathisants. Ce scrutin, prévu en octobre, confirme aussi l'abandon d'une primaire commune avec l'ensemble de la gauche.

4. Un incendie meurtrier fait 12 morts en Andalousie

Un violent feu de forêt près d'Almeria, dans le sud de l'Espagne, a fait au moins 12 morts, un bilan déjà plus lourd que celui de tous les incendies de 2025 dans le pays. Alors que Pedro Sánchez a appelé à la plus grande prudence, ce drame s'inscrit dans un contexte de vagues de chaleur de plus en plus extrêmes, qui favorisent les incendies.

5. La tapisserie de Bayeux arrive à Londres pour un prêt inédit

La tapisserie de Bayeux est arrivée au British Museum de Londres pour un prêt exceptionnel d'un an, une première historique pour cette œuvre du XIᵉ siècle. Transportée sous haute surveillance, elle sera exposée du 10 septembre 2026 au 11 juillet 2027 après avoir quitté la ville de Bayeux jeudi.

6. Iran : Ali Khamenei inhumé à Machhad

Le défunt guide suprême iranien Ali Khamenei a été inhumé tôt vendredi à Machhad, a rapporté la télévision d'Etat, après plusieurs jours de funérailles marquées par la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran.

7. Francis Szpiner mis en examen pour corruption passive

Le sénateur (LR) et avocat Francis Szpiner, soupçonné d'avoir attribué, quand il était maire du 16e arrondissement, un logement social à une femme en contrepartie de relations sexuelles, a été mis en examen pour corruption passive, a indiqué le parquet de Paris.

8.Corée du Nord : Pyongyang veut renforcer son arsenal nucléaire

La Corée du Nord va améliorer ses capacités nucléaires "tant sur le plan qualitatif que quantitatif" dans le cadre de la modernisation de son armée, ainsi qu'étendre le rôle de ses renseignements, a rapporté l'agence officielle KCNA.

9. Les députés durcissent la lutte contre le protoxyde d'azote

Les députés ont adopté jeudi soir plusieurs mesures destinées à endiguer l'usage détourné du protoxyde d'azote chez les jeunes, lors d'un débat parlementaire quelque peu bousculé par le match du Mondial-2026 de football France-Maroc, suivi par plusieurs élus sur leurs téléphones.

10. Mondial 2026 : des violences éclatent à Londres après France-Maroc

Des heurts ont éclaté dans un quartier du centre de Londres entre la police et des supporters à l'issue du quart de finale du Mondial-2026 entre la France et le Maroc, et un policier a été blessé, a indiqué la police.