Une adolescente meurt dans le Nord lors des célébrations de la victoire des Bleus face au Maroc

Une adolescente de 17 ans est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à Aulnoye-Aymeries (Nord) après être tombée d'un camion alors qu'elle célébrait la victoire de l'équipe de France face au Maroc, a-t-on appris auprès des pompiers et d'une source proche du dossier.

Selon la source proche du dossier, l'adolescente est tombée du camion sur lequel elle était montée pour fêter la victoire des Bleus en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

La jeune fille se trouvait sur l'arrière du camion, qui n'avait pas sa remorque, quand "elle est tombée et a été écrasée" par celui-ci, ajoutent les pompiers, qui indiquent qu'elle est décédée sur place.

Six mineurs se trouvaient à proximité de l'accident et l'un d'eux, en état de choc, a été hospitalisé au centre hospitalier de Maubeuge, ont également indiqué les secours. Le chauffeur du camion a été placé en garde à vue.

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