Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 12 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Mondial 2026 : le Mexique et la Corée du Sud réussissent leur entrée

La Coupe du monde 2026 a débuté jeudi de manière contrastée mais victorieuse pour le Mexique et la Corée du Sud. À Mexico, le pays hôte s'est imposé (2-0) face à l'Afrique du Sud devant 80.000 spectateurs au stade Azteca, dans une ambiance festive malgré des bousculades et des heurts aux abords de l'enceinte. Plus tard à Guadalajara, la Corée du Sud a renversé la République tchèque (2-1) après avoir longtemps dominé la rencontre, offrant un premier succès mérité à la sélection de Son Heung-min.

2.SpaceX s'apprête à signer la plus grande entrée en Bourse de l'histoire

SpaceX doit faire vendredi une entrée historique à Wall Street avec une levée de fonds de 75 milliards de dollars, un montant inédit qui dépasserait largement le record établi par Saudi Aramco en 2019. Portée par l'engouement des investisseurs et la figure d'Elon Musk, l'entreprise spatiale américaine vise une valorisation colossale et pourrait marquer un tournant majeur pour les marchés financiers.

3.Iran–États-Unis : Téhéran temporise malgré l’optimisme affiché de Trump

L’Iran a indiqué vendredi qu’aucune décision définitive n’avait encore été prise concernant l’accord de paix annoncé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Le président américain affirme qu’un compromis a été trouvé et évoque une possible signature dès ce week-end, après avoir annulé des frappes contre l’Iran prévues jeudi soir. Téhéran se montre toutefois plus prudent, laissant planer l’incertitude sur l’issue des négociations.

4.Affaire Lyhanna : le RN minimise les divergences entre Bardella et Le Pen sur Darmanin

Le Rassemblement national a tenté vendredi de désamorcer la polémique née des positions différentes de Jordan Bardella et Marine Le Pen sur une éventuelle démission de Gérald Darmanin après l'affaire Lyhanna. Les cadres du parti assurent que leurs analyses ne sont pas contradictoires : le ministre de la Justice aurait pu démissionner "par honneur", selon Bardella, mais son départ ne réglerait pas les dysfonctionnements dénoncés par le RN, estime Marine Le Pen.

5.Les obsèques de Bernadette Chirac se tiennent vendredi à Paris avant un hommage en Corrèze

Les obsèques de Bernadette Chirac, veuve de Jacques Chirac décédée à 93 ans, auront lieu vendredi à 14h30 en la basilique Sainte-Clotilde à Paris (7e arrondissement), un lieu symbolique pour le couple qu'elle forma avec l'ancien président de la République. Bernadette et Jacques Chirac s'étaient mariés dans la chapelle Sainte-Clotilde toute proche, où s'étaient également tenues les obsèques de la fille aînée du couple, Laurence, en 2016.

6.Soirée sans heurts à Belfast après deux nuits de violences qualifiées de racistes par les autorités

La capitale nord-irlandaise n'a pas connu de nouveaux heurts jeudi soir après deux nuits de violences et d'incidents qualifiés de "racistes" par les autorités, et qui ont éclaté après une attaque au couteau pour laquelle un réfugié soudanais a été inculpé. Plusieurs groupes d'individus se sont rassemblés à divers endroits de la capitale nord-irlandaise dans la soirée mais se sont dispersés dans le calme, ont constaté des journalistes de l'AFP, alors que la police avait prévenu qu'elle avait renforcé ses effectifs sur le terrain.

7.Real Madrid : José Mourinho fait son grand retour sur le banc madrilène

Treize ans après son départ, José Mourinho a été nommé entraîneur du Real Madrid jusqu'en juin 2029. À 63 ans, l'entraîneur portugais, considéré comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire, revient dans un club en quête de renouveau après deux saisons sans titre majeur. Florentino Pérez a misé sur le "Special One", déjà passé par Madrid entre 2010 et 2013, pour relancer la Maison Blanche et renouer avec les sommets européens.

8.Un cimetière de près de 500 baleines découvert au fond de l'océan indien

Des scientifiques ont découvert au fond de l’océan Indien un immense cimetière regroupant près de 500 squelettes de baleines, dont certains vieux de plus de 5 millions d’années. Située à 7.000 mètres de profondeur, cette zone exceptionnelle abrite un écosystème foisonnant composé d’espèces parfois inconnues de la science. Les chercheurs estiment que plus de 10 millions de carcasses pourraient reposer dans cette région, faisant de cette découverte l’une des plus importantes jamais réalisées sur la vie des grands fonds marins.

9.Corée du Sud : l'ex-président Yoon Suk Yeol condamné à 30 ans de prison

L'ex-président sud-coréen Yoon Suk Yeol a été condamné vendredi à 30 ans d'emprisonnement pour avoir envoyé des drones en Corée du Nord afin de provoquer Pyongyang et créer un prétexte pour déclencher la loi martiale en décembre 2024.

10.Bac 2026 : plus de 500.000 élèves passent la nouvelle épreuve de mathématiques

Plus de 500.000 élèves de première générale et technologique planchent vendredi sur une épreuve inédite de mathématiques au baccalauréat, créée après les résultats décevants d'une étude internationale sur le niveau des élèves français et qui comptera pour Parcoursup.