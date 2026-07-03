Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 3 juillet

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1. Incendies dans le Sud : des feux précoces sous haute surveillance

Le sud de la France fait face à des incendies d'une intensité inhabituelle dès le début de l'été, alimentés par des conditions climatiques extrêmes. Des campings ont été évacués, un port de plaisance a été ravagé et plusieurs autoroutes ont été fermées, mobilisant des milliers de pompiers. Dans les Pyrénées-Orientales, un feu a détruit des dizaines de mobil-homes et atteint un port de plaisance, blessant légèrement trois sapeurs-pompiers, tandis que les autorités renforcent leur présence sur le terrain.

2. Mondial 2026 : le Portugal de Ronaldo rejoint l'Espagne en huitièmes

Le Portugal s'est qualifié au terme d'un match haletant face à la Croatie (2-1) grâce à Cristiano Ronaldo, qui prolonge son aventure en Coupe du monde à 41 ans. Les Portugais affronteront désormais une Espagne très convaincante, vainqueure de l'Autriche 3-0, dans un choc très attendu des huitièmes de finale. Au contraire de Ronaldo, Luka Modrić voit son parcours mondial s'arrêter avec la Croatie.

3. Explosion à Monaco : une suspecte identifiée

L'enquête sur la tentative d'assassinat à l'explosif visant un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco progresse avec l'identification d'une suspecte. Selon Le Figaro et BFMTV, le suspect identifié, que les enquêteurs ont vu la tête couverte d'un bob noir sur les images de vidéosurveillance, serait une femme qui a pu se faire passer pour un homme. Identifiée comme "Anastasiia Berezovska", 39 ans, elle est recherchée par les autorités monégasques pour "tentative d'assassinats, dépôt dans une intention criminelle sur la voie publique d'un engin explosif, association de malfaiteurs".

4. Loi d'urgence agricole : le Sénat valide un texte qui divise

Le Sénat a adopté le projet de loi d'urgence agricole par 219 voix contre 111, après son passage à l'Assemblée nationale. Soutenu par la droite et les centristes, le texte, réclamé par les agriculteurs, suscite de vives critiques du gouvernement, de la gauche et des associations écologistes en raison de mesures controversées sur les pesticides et la gestion de l'eau. Une commission mixte paritaire se réunira le 16 juillet avant un vote final prévu la semaine suivante.

5. El Niño se renforce : l'ONU alerte sur des événements climatiques extrêmes

L'ONU prévient que le phénomène El Niño devrait atteindre une forte intensité entre juillet et septembre, augmentant les risques de canicules, sécheresses, pluies torrentielles et autres événements météorologiques extrêmes à travers le monde. Face à cette menace, le Pérou a placé 800 municipalités en état d'urgence en raison du risque imminent de fortes pluies. Les experts de l'Organisation météorologique mondiale jugent ces prévisions très fiables et anticipent un impact climatique mondial dans les prochains mois.

6. Iran : les funérailles d'Ali Khamenei s'ouvrent sous haute sécurité

La dépouille de l'ancien guide suprême Ali Khamenei est arrivée à Téhéran pour des funérailles nationales d'une ampleur exceptionnelle, quatre mois après sa mort dans une frappe israélo-américaine. Les autorités attendent 15 à 20 millions de participants pour cet hommage de trois jours, marqué par la première apparition publique du chef des Gardiens de la Révolution, Ahmad Vahidi, depuis le début de la guerre. Organisées sous haute sécurité, ces obsèques se déroulent dans un contexte de fortes tensions régionales et de cessez-le-feu fragile entre l'Iran et les États-Unis.

7. Au moins 30 morts à Kiev dans les pires frappes russes sur la capitale ukrainienne

La capitale ukrainienne a subi sa plus meurtrière attaque de drones et de missiles russes depuis le début de la guerre, faisant au moins 30 morts. Après les bombardements, le président Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de viser des civils pour affaiblir l'État ukrainien et a promis une riposte, tandis que Moscou a annoncé poursuivre ses offensives.

8. Mondial 2026 : la canicule extrême aux États-Unis menace le huitième de finale des Bleus, attendus sous 40°C

Une canicule historique frappe la moitié est des États-Unis. À Washington et New York, des records vieux de 128 ans ont été battus avec près de 39°C. Cette vague de chaleur extrême menace le réseau électrique et perturbe les festivités du 250e anniversaire du pays et le Mondial de football.

9. Interdiction de vente de cigarettes aux personnes nées à partir de 2009 ?

La ministre de la Santé Stéphanie Rist s’est dite personnellement favorable à l’interdiction de la vente de cigarettes aux personnes nées à partir de 2009, une mesure proposée par l’Assurance maladie dans une logique de prévention. Le gouvernement n’a toutefois pas encore tranché, la ministre rappelant que la décision finale relève d’un arbitrage politique. Cette proposition s’inscrit dans un ensemble plus large de mesures visant à réduire les dépenses de santé et à renforcer la prévention.

10. France : la canicule officiellement terminée

Météo-France a annoncé la fin officielle de la vague de chaleur qui touchait la France depuis le 17 juin, après plusieurs jours de températures caniculaires. Le seuil défini pour caractériser cet épisode n’étant plus atteint, la situation est désormais considérée comme terminée, même si de nouvelles fortes chaleurs pourraient revenir dans les prochains jours.