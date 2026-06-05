Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 5 juin

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Guerre en Ukraine : Zelensky propose un face-à-face avec Poutine

Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe avec Vladimir Poutine dans une lettre ouverte adressée au président russe, afin de tenter de mettre fin à la guerre."L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre", a écrit Volodymyr Zelensky, suggérant "la Suisse, la Turquie et les pays du monde arabe". Cette initiative intervient alors que Moscou fait face à une intensification des attaques de drones ukrainiens, poussant Vladimir Poutine à reconnaître la nécessité de renforcer les défenses antiaériennes russes.

2.Affaire Lyhanna : un corps retrouvé, la justice sous pression

Le corps d’un enfant, probablement celui de Lyhanna, disparue depuis le 29 mai dans le Gers, a été retrouvé jeudi dans une exploitation agricole près de Puycasquier. Une autopsie doit encore confirmer son identité. Cette découverte relance les interrogations sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, le principal suspect ayant déjà fait l’objet de plusieurs plaintes, notamment pour viol. Dans la foulée de cette découverte, Matignon a annoncé que le Premier ministre Sébastien Lecornu réunirait vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour évoquer l'affaire et d'éventuels dysfonctionnements dans le traitement de plaintes pour viols accusant l'homme soupçonné d'avoir enlevé Lyhanna.

3.Narcotrafic à Marseille : verdict attendu pour Félix Bingui et le clan Yoda

Le tribunal rend son jugement vendredi à l'encontre du narcotrafiquant Félix Bingui, chef présumé du clan Yoda qui opérait un des principaux points de deal marseillais, et ses 19 coprévenus, visés par des réquisitions "disproportionnées", voire "politiques", selon la défense. Après trois semaines de débats devant le tribunal correctionnel de Marseille, le ministère public a réclamé la peine la plus sévère (16 ans de prison ) contre Bingui, 35 ans, extradé par le Maroc en janvier et que le ministre de la Justice Gérald Darmanin avait alors qualifié d'un des plus gros narcotrafiquants du pays". Jugé pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, le tout en récidive légale, il encourt 20 ans de prison.

4.Equipe de France: la défaite face à la Côte d'Ivoire, "une piqure de rappel" pour Deschamps

Battue 2-1 par la Côte d’Ivoire en match amical, l’équipe de France a reçu une "piqûre de rappel" à quelques jours de son entrée en lice au Mondial 2026, selon Didier Deschamps. Le sélectionneur a relativisé ce revers, rappelant qu’il avait largement fait tourner son effectif, tout en soulignant l’intensité des adversaires africains. Seule véritable satisfaction côté français : la bonne prestation de Rayan Cherki, auteur de l’unique but des Bleus.

5.Incendie de Crans-Montana en Suisse: audition confrontation des propriétaires du bar

Le couple de propriétaires français du bar incendié la nuit du Nouvel An dans la station de ski suisse de Crans-Montana doit être auditionné ensemble vendredi par les procureures en charge du dossier. Cette audition sous le format de la confrontation se tiendra en présence des avocats des différentes parties, qui pourront également interroger Jacques et Jessica Moretti sur ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés.

6.Washington place sous sanctions le président cubain et des membres de la famille Castro

Washington a annoncé jeudi de nouvelles sanctions économiques visant plusieurs responsables cubains, dont le président Miguel Diaz-Canel, ainsi que des membres de la famille Castro. Les États-Unis accusent notamment le chef de l’État cubain d’avoir participé à la répression des manifestations de 2021. Le fils et un petit-fils de Raul Castro figurent également sur la liste noire américaine, dans un nouveau durcissement de la politique de pression exercée contre le régime cubain.

7.Colombie : Petro accuse les États-Unis de soutenir ses adversaires politiques

Le président colombien de gauche sortant Gustavo Petro a accusé jeudi dans un entretien à l'AFP les Etats-Unis, qui soutiennent le candidat de droite arrivé en tête du premier tour de la présidentielle, de s'être "alliés" avec des "génocidaires" et des "narcotrafiquants".

8.Liban : le Hezbollah rejette le cessez-le-feu et menace Israël

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a rejeté l'accord de cessez-le-feu au Liban annoncé la veille à Washington, réclamant un retrait total des forces israéliennes et menaçant le nord d'Israël de nouvelles attaques.

9.IA : Anthropic propose de ralentir le développement de l’intelligence artificielle

Anthropic, l'un des fleurons américains de l'intelligence artificielle (IA), a avancé jeudi l'idée de créer un système permettant aux champions de cette technologie de se mettre d'accord pour en ralentir ou suspendre le développement, le temps que l'humanité s'adapte.

10.Mondial 2026 : le Mexique écrase la Serbie avant le match d’ouverture

Le Mexique, qui jouera le 11 juin le match inaugural de la Coupe du monde de football qu'il co-organise avec les Etats-Unis et le Canada, a écrasé jeudi la Serbie 5-1 pour son dernier match de préparation.