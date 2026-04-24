Les Etats-Unis réfléchiraient à suspendre l'Espagne de l'Otan? Pedro Sánchez "pas inquiet"

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a affirmé vendredi ne pas avoir d'"inquiétude" après la publication d'un article de l'agence Reuters évoquant des réflexions en cours aux Etats-Unis pour éventuellement suspendre l'Espagne de l'Otan en représailles à son opposition à la guerre contre l'Iran.

Aucun article du traité fondateur de l'Otan, signé en 1949, ne prévoit la suspension ou l'exclusion d'un membre de l'Alliance atlantique, au centre de nombreuses critiques de Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche il y a plus d'un an.

" Pas d'inquiétude"

Présent à Nicosie, à Chypre, pour un sommet des dirigeants de l'Union européenne, Pedro Sánchez a été interrogé sur les informations selon lesquelles Washington envisagerait de suspendre la participation de l'Espagne à des postes de responsabilité au sein de l'Alliance: "L'Espagne est un partenaire fiable au sein de l'Otan et nous remplissons nos obligations", s'est-il défendu en anglais.

"Donc, pas d'inquiétude", a-t-il balayé.

"La position du gouvernement espagnol est claire: une coopération absolue avec nos alliés, mais toujours dans le cadre de la légalité internationale", a-t-il poursuivi en espagnol.

"Rester unie"

Interrogée sur ces informations de presse, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a, pour sa part, appelé l'Otan à "rester unie", l'un de ses "atouts".

Donald Trump, quant à lui, n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Depuis fin février, Pedro Sánchez s'est opposé à la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, devenant le fer de lance des voix s'élevant en Occident contre les hostilités qui ont embrasé le Moyen-Orient.

Cette position ferme a fortement irrité le président américain, Donald Trump, qui a reproché à Madrid d'avoir refusé de laisser les Etats-Unis utiliser des bases militaires situées en Andalousie pour mener des attaques aériennes, allant jusqu'à menacer de "cesser tout commerce" entre les deux pays.