International
Amérique du Sud & Amérique centrale

12 personnes perdent la vie dans un crash d'avion aux États-Unis

TPX IMAGES OF THE DAY via REUTERS
Un avion utilisé pour du saut en parachute s'est écrasé à proximité d'un aéroport à Butler, dans le Missouri, Etat du centre des Etats-Unis.
Brut. avec AFP
Publié le
15
/
06
/
2026
À voir également sur Brut

Les 12 occupants de l'appareil, le pilote et 11 parachutistes amateurs sont morts, a précisé Dennis Jacobs, de l'agence de gestion des urgences du comté de Bates (EMA).

"Il semble s'agir d'un accident", a ensuite affirmé lors d'une conférence de presse le shérif du comté, Chad Anderson.

L'identité du propriétaire de l'avion et de l'organisation de parachutisme impliquée ne sont pas connues à ce stade, a-t-il ajouté. 

L'avion, un petit appareil monomoteur Pacific Aerospace P750, s'est écrasé au moment de son décollage de l'aéroport Butler Memorial vers 11H35 locale (16H30 GMT), a fait savoir l'Agence fédérale de l'aviation (FAA) sur X.

Des images diffusées à la télévision montraient des débris calcinés dans un champ situé près d'une route.

Le Bureau national de la sécurité dans les transports (NTSB) a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'accident, a annoncé la FAA.

A voir aussi

"On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves écrites les après-midi" : affirme le ministre de l'Éducation nationale.
"On ne peut plus se permettre d'avoir des épreuves écrites les après-midi" : affirme le ministre de l'Éducation nationale.
L'impressionnant incendie de la cathédrale de la Dormition à Kyiv
L'impressionnant incendie de la cathédrale de la Dormition à Kyiv
Le chanteur américain Oliver Tree est mort dans un crash d'hélicoptère
Le chanteur américain Oliver Tree est mort dans un crash d'hélicoptère
BRUT. PHILO : Emma Carenini et le "luxe public"
BRUT. PHILO : Emma Carenini et le "luxe public"
Pourquoi le chef du "super cartel" a-t-il (enfin) été arrêté
Pourquoi le chef du "super cartel" a-t-il (enfin) été arrêté
Dans l'atelier de Pierre Tatin, maître verrier
Dans l'atelier de Pierre Tatin, maître verrier