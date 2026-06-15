12 personnes perdent la vie dans un crash d'avion aux États-Unis

Un avion utilisé pour du saut en parachute s'est écrasé à proximité d'un aéroport à Butler, dans le Missouri, Etat du centre des Etats-Unis.

Les 12 occupants de l'appareil, le pilote et 11 parachutistes amateurs sont morts, a précisé Dennis Jacobs, de l'agence de gestion des urgences du comté de Bates (EMA).

"Il semble s'agir d'un accident", a ensuite affirmé lors d'une conférence de presse le shérif du comté, Chad Anderson.

L'identité du propriétaire de l'avion et de l'organisation de parachutisme impliquée ne sont pas connues à ce stade, a-t-il ajouté.

L'avion, un petit appareil monomoteur Pacific Aerospace P750, s'est écrasé au moment de son décollage de l'aéroport Butler Memorial vers 11H35 locale (16H30 GMT), a fait savoir l'Agence fédérale de l'aviation (FAA) sur X.

Preliminary information shows a skydiving aircraft, a Pacific Aerospace P750, crashed while departing Butler Memorial Airport in Missouri at approximately 11:35 a.m. local time on June 14 with 12 people on board.



At the time of the crash, the FAA was not providing air traffic… https://t.co/FMCN81Jzyj — The FAA ✈️ (@FAANews) June 14, 2026

Des images diffusées à la télévision montraient des débris calcinés dans un champ situé près d'une route.

Le Bureau national de la sécurité dans les transports (NTSB) a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'accident, a annoncé la FAA.