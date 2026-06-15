Collision mortelle d'hélicoptères à Rio: le chanteur américain Oliver Tree, qui se trouvait à bord, est mort

Le chanteur américain Oliver Tree, qui se trouvait au Brésil dans le cadre d'une tournée mondiale, était à bord d'un des deux hélicoptères qui se sont écrasés dimanche à Rio après une collision, et dont tous les passagers sont morts, a indiqué à l'AFP une source policière.

Oliver Tree figure parmi les six personnes mentionnées sur la liste des passagers communiquée par cette source, qui a précisé que les victimes ne pouvaient pas encore être formellement identifiées en raison de graves brûlures.

Parmi les autres victimes figurent aussi le youtubeur argentin Gaspi et le producteur brésilien Lucas Frota.

Après le choc, l’un des hélicoptères s’est écrasé sur le parking d’un concessionnaire automobile. L’appareil en feu a été retrouvé au milieu de voitures électriques, avec cinq victimes à l’intérieur.

Le second hélicoptère, tombé à une centaine de mètres, ne transportait que son pilote, lui aussi décédé.

Selon les pompiers, les circonstances exactes de l’accident restent encore inconnues. Des débris des appareils ont été retrouvés “sur des centaines de mètres”.

Quelques heures avant le drame, Oliver Tree avait partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle on le voyait jouer au football dans les rues de Rio.

Depuis le drame, plusieurs proches des victimes ont révélé avoir échappé de peu à l’accident.

Le producteur Victor Wao a expliqué qu’il devait initialement monter à bord avec Oliver Tree avant de renoncer au dernier moment à cause de sa peur de l’hélicoptère.

L’influenceur brésilien Iae Break, suivi par plus de 3 millions d’abonnés, a lui aussi affirmé avoir été invité à prendre place dans l’un des appareils avant d’annuler à cause d’un engagement professionnel.