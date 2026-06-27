Pékin: la collision d'un petit avion avec un gratte-ciel a fait un mort, le pilote, et 13 blessés

La collision vendredi d'un petit avion avec le plus haut gratte-ciel de Pékin a fait un mort, le pilote, et 13 blessés, ont indiqué samedi les autorités, sans préciser les causes de cet incident rarissime.

Il s'agit de la première confirmation officielle de l'incident concernant cet aéronef, après la publication la veille de nombreuses vidéos d'internautes montrant des débris tombant au pied de la tour Citic, haute de 528 mètres.

Des journalistes de l'AFP avaient constaté une brèche au niveau d'un des étages supérieurs du gratte-ciel, au possible point d'impact. Un important dispositif policier avait été déployé et de très nombreux curieux étaient présents aux abords du bâtiment.

"Le 26 juin à 17H55, à proximité du troisième périphérique Est dans le district de Chaoyang, un aéronef léger monomoteur biplace de sport est entré en collision en cours de vol avec un immeuble de grande hauteur", ont indiqué samedi sur le réseau social WeChat les autorités locales.

"Le pilote, seul à bord, a été tué ; 13 personnes ont été blessées sur les lieux", ont-elles précisé.

Circonstances encore inconnues

"Les services compétents poursuivent leur enquête sur les circonstances de l'incident", indique le communiqué, émis par les autorités du district de Chaoyang, où les faits se sont produits.

La tour Citic, qui comprend 108 niveaux au-dessus du sol, est située dans le quartier d'affaires dans l'est de la ville, à proximité immédiate du bâtiment de la télévision publique chinoise, CCTV.

Même si l'incident avait été très vite censuré sur les réseaux sociaux, il avait suscité un grand étonnement parmi les habitants et les employés travaillant à proximité, car Pékin est une ville soumise à des mesures de sécurité extrêmement strictes.