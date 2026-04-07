Donald Trump se moque du couple Macron lors d'un déjeuner privé

"Macron, dont la femme le traite extrêmement mal… il se remet encore du coup de poing qu'il a pris à la mâchoire", a déclaré le président américain dans une vidéo postée brièvement sur la chaîne YouTube de la Maison Blanche qui en a ensuite fermé l'accès.

Donald Trump s'en est pris mercredi à Emmanuel et Brigitte Macron lors d'un déjeuner privé, faisant suite à une série de remontrances contre les dirigeants de pays de l'Otan, à qui il reproche de ne pas prendre part à la guerre contre l'Iran.

"Macron, dont la femme le traite extrêmement mal… il se remet encore du coup de poing qu'il a pris à la mâchoire", a déclaré le président américain dans une vidéo postée brièvement sur la chaîne YouTube de la Maison Blanche qui en a ensuite fermé l'accès.

Il faisait vraisemblablement référence à une vidéo virale de mai dernier montrant Brigitte Macron porter les deux mains au visage du président français dans ce qui pouvait ressembler à un petit coup.

Donald Trump a aussi affirmé avoir demandé au chef de l'État français un soutien militaire dans le Golfe: "J'ai dit: 'Emmanuel, on aimerait bien avoir un peu d'aide dans le Golfe, même si on bat tous les records en matière d'élimination des méchants et de destruction de missiles balistiques'"

Puis, imitant son homologue avec un accent français: "'Non, non, non… on ne peut pas faire ça, Donald. On pourra le faire une fois la guerre gagnée'".

Emmanuel Macron est dans le collimateur de Donald Trump, qui lui reproche notamment de ne pas avoir autorisé le survol du territoire français dans le cadre de la guerre contre l'Iran, déclenchée le 28 février.

Plus généralement, le président américain a multiplié les prises de parole belliqueuses envers l'Otan cette semaine, la qualifiant notamment sur son réseau Truth Social de "TIGRE DE PAPIER" et de "LACHE". Les Etats-Unis "s'en souviendront", avait-il déjà déclaré en Conseil des ministres.

Mardi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avait remis en cause comme jamais le lien transatlantique avec l'Otan, déclarant que les Etats-Unis devaient "réexaminer" leurs relations avec l'alliance militaire une fois la guerre contre l'Iran terminée.