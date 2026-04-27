Ingénieur et développeur de jeux vidéo : qui est le tireur suspect au gala de la presse américaine

L'assaillant armé qui a plongé dans le chaos un gala de la presse auquel assistait le président américain, Donald Trump, a été identifié dimanche par des médias américains comme étant un ingénieur en mécanique de 31 ans originaire de Californie.

L'assaillant armé qui a plongé dans le chaos un gala de la presse auquel assistait le président américain, Donald Trump, a été identifié dimanche par des médias américains comme étant un ingénieur en mécanique de 31 ans originaire de Californie.

Quelques heures après les coups de feu tirés à l'extérieur de la salle de bal où se tenait samedi le dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, Donald Trump a partagé une photo du suspect menotté, face contre le tapis.

L’homme aux cheveux bruns et à la moustache a été identifié par plusieurs médias américains, citant des sources au sein des forces de l’ordre, comme étant Cole Tomas Allen, 31 ans, habitant Torrance, dans la banlieue sud-ouest de Los Angeles, en Californie.

Donald Trump a raconté dimanche à la chaîne Fox News que le suspect, qui avait tenté de forcer le passage près d'un portique de détection de métaux situé à l'entrée de la salle, avait laissé un manifeste.

"Lorsque vous lisez son manifeste, il déteste les chrétiens, ça ne fait aucun doute", a-t-il déclaré, parlant d'une personne "visiblement très dérangée".

Selon le New York Post, le suspect avait envoyé à sa famille quelques minutes avant de passer à l'acte ce manifeste dans lequel il annonçait son intention de tuer des membres de l'administration Trump, qualifiés de "criminels".

Développeur de jeux

"Ce sont des cibles, classés par priorité du plus haut placé au moins haut", est-il écrit dans ce message, selon le journal qui dit se l'être procuré auprès d'un responsable américain dont il ne donne pas le nom.

Ce texte, signé du nom "Cole 'coldForce' 'Friendly Federal Assassin' Allen", semble faire référence aux morts civiles dans les guerres où sont impliqués les Etats-Unis, à la politique anti-immigration de Donald Trump ou encore au scandale entourant le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Un profil "coldforce" sur la plateforme BlueSky, désactivé dimanche mais archivé, contenait des messages fréquents exprimant l'indignation de leur auteur face aux politiques de l'administration Trump.

Un autre profil sur LinkedIn au nom de "Cole Allen" montrait la photo d'un homme qui semble correspondre au cliché partagé par M. Trump. Sur ce profil, M. Allen se présentait comme un ingénieur passionné par le développement de jeux vidéo, basé dans la région de Los Angeles.

"Ingénieur en mécanique et informaticien de formation, développeur de jeux indépendant par expérience, enseignant de naissance", pouvait-on lire sur ce profil.

Le California Institute of Technology (Caltech) a annoncé dans un communiqué à l'AFP qu'un individu du nom de Cole Allen en était sorti diplômé en 2017, sans pouvoir confirmer qu'il s'agissait du suspect.

"Vraiment intelligent"

L'année dernière, Cole Allen avait publié une photo de lui en toge et toque de diplômé, indiquant qu’il en avait "terminé" avec son master en informatique à la California State University Dominguez Hills.

L'université a également confirmé à l'AFP qu'elle avait un diplômé de ce nom, sans pouvoir non plus affirmer qu'il s'agissait de la même personne.

Cole Allen a également publié un message au sujet d'un jeu indépendant qu'il a développé, intitulé "Bohrdom", décrit comme un jeu de combat "basé sur l'habileté, non violent".

C2 Education, une académie de préparation aux concours basée à Torrance, a désigné Cole Allen comme "enseignant du mois" dans une publication Instagram datée de décembre 2024. Dans cette publication, on voit un homme aux cheveux bruns avec un demi-sourire, portant un pull bleu marine à fermeture éclair, les mains croisées dans le dos.

Selon NBC News, il a fréquenté le lycée Pacific Lutheran High School, dans la banlieue de Los Angeles, et faisait partie de l'équipe de volley-ball.

Un ancien coéquipier l'a décrit comme "presque un génie" et "super stable". "Les autres étudient beaucoup. Lui n'avait pas besoin d’étudier. Ça lui venait tout seul. Il était vraiment, vraiment intelligent", a raconté cet ancien coéquipier à NBC.

Selon les registres de la Commission électorale fédérale consultés par l'AFP, une personne nommée Cole Allen, identifiée comme enseignant chez C2 Education à Torrance, a fait un don de 25 dollars à un groupe collectant des fonds pour la campagne de la démocrate Kamala Harris, candidate malheureuse face à Donald Trump lors de la présidentielle de 2024.