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Trump dit que l'Iran a "pris trop de temps pour négocier" et va "en payer le prix"

Crédit : REUTERS
Donad Trump a estimé mercredi que les Iraniens avaient "mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux", ajoutant qu'ils allaient "devoir en payer le prix", dans un message sur son réseau Truth social.
AFP
Publié le
10
/
06
/
2026
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"L'armée iranienne est un chaos complet et total. Une bonne partie, comme leur marine et leur armée de l'air, n'existe même plus – elles ont été totalement vaincues", a ajouté Donald Trump. "L'Iran, c'est beaucoup de paroles et aucune action. Le tyran du Moyen-Orient est MORT!!!".

"Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux, et maintenant ils vont devoir en payer le prix", a-t-il écrit.

"Derniers efforts"

Le président américain cherche une sortie à ce conflit impopulaire aux États-Unis à l'approche des élections législatives de mi-mandat et multiplie les déclarations contradictoires, tantôt optimiste, tantôt va-t-en-guerre. 

Donald Trump affirmait encore mardi que la diplomatie américaine menait les "derniers efforts" en vue de la conclusion d'un accord avec Téhéran, évoquant un délai de "deux à trois jours" pour qu'il soit conclu.

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