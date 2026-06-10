Trump dit que l'Iran a "pris trop de temps pour négocier" et va "en payer le prix"

Donad Trump a estimé mercredi que les Iraniens avaient "mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux", ajoutant qu'ils allaient "devoir en payer le prix", dans un message sur son réseau Truth social.

"L'armée iranienne est un chaos complet et total. Une bonne partie, comme leur marine et leur armée de l'air, n'existe même plus – elles ont été totalement vaincues", a ajouté Donald Trump. "L'Iran, c'est beaucoup de paroles et aucune action. Le tyran du Moyen-Orient est MORT!!!".

"Ils ont mis trop de temps à négocier un accord qui aurait été excellent pour eux, et maintenant ils vont devoir en payer le prix", a-t-il écrit.

"Derniers efforts"

Le président américain cherche une sortie à ce conflit impopulaire aux États-Unis à l'approche des élections législatives de mi-mandat et multiplie les déclarations contradictoires, tantôt optimiste, tantôt va-t-en-guerre.

Donald Trump affirmait encore mardi que la diplomatie américaine menait les "derniers efforts" en vue de la conclusion d'un accord avec Téhéran, évoquant un délai de "deux à trois jours" pour qu'il soit conclu.