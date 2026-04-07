Trump réclame au Congrès une colossale enveloppe de 1.500 milliards de dollars pour la défense

Le président américain Donald Trump réclame au Congrès une augmentation de 42% en 2027 du déjà colossal budget de défense des Etats-Unis, selon des documents publiés vendredi par la Maison Blanche.

445 milliards

Son projet, s'il est adopté par les parlementaires, verrait les dépenses militaires américaines s'envoler à 1.500 milliards l'an prochain, un record dans l'histoire récente de la première puissance mondiale.

L’augmentation est précisément de 445 milliards de dollars par rapport au budget de défense fixé pour 2026.

Les dépenses non-militaires, elles, baisseraient de 10% en 2027, selon l'exécutif américain.

Les Etats-Unis sont déjà, et de très loin, le pays doté du plus important budget de défense au monde.

L'institut de recherches Peter G. Peterson Foundation avait identifié en 2024 les pays réalisant les plus fortes dépenses militaires et celui de l'Amérique pesait davantage que ceux, combinés, des neuf Etats qui le suivent dans le classement (Chine, Russie, Allemagne, Inde, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Ukraine, France et Japon).