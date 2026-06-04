Un ex-soldat américain tué, après avoir pris 10 personnes en otage avec des explosifs

Un vétéran de l'armée américaine a été tué par la police mercredi, après avoir pris 10 personnes en otage dans le bâtiment d'une banque en Californie et attaché des explosifs à certains captifs, ont annoncé les autorités.

La prise d'otages, qui a duré 15 heures, a commencé lorsque Anthony Searles-Harris, 41 ans, est entré mardi vers l'heure du déjeuner avec des explosifs dans un bâtiment abritant des bureaux de la Chase Bank à Bakersfield, à environ deux heures de route au nord de Los Angeles.

Fiché comme délinquant sexuel, avec des antécédents de violence, l'ex-soldat s'est barricadé avec 10 personnes au deuxième étage de cet immeuble, qui abritait aussi des services administratifs du système scolaire local.

Lors des négociations, il a affirmé porter une bombe sur lui, selon un chef de la police de Bakersfield, Jeremy Blakemore.

"Il a également dit aux forces de l'ordre que d'autres explosifs avaient été fixés à certains des otages, ce que nous avons confirmé sur la base de nos propres observations", a expliqué Jeremy Blakemore lors d'une conférence de presse.

A man holding hostages inside a building in California that houses a bank and a school district office has been shot and killed by the FBI, police said Wednesday.



All the hostages were freed, and none were harmed, the Bakersfield Police Department said in a statement.… pic.twitter.com/uzw278tyxB — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) June 3, 2026

Les otages tous indemnes

Le FBI a dépêché une équipe d'élite spécialisée dans les prises d'otages.

Deux des otages ont d'abord été libérés dans l'après-midi et dans la soirée mais les négociations ont achoppé à la tombée de la nuit.

Le FBI est ensuite intervenu au petit matin mercredi pour tuer le preneur d'otages.

"Vers 4h30 ce matin, c'est à ce moment-là que l'équipe de sauvetage d'otages a neutralisé cet individu", a expliqué l'agent spécial Sid Patel, de la police fédérale.

Les otages "étaient tous indemnes physiquement", a-t-il précisé.

"Je suis sûr qu'il y aura des séquelles psychologiques avec lesquelles ils devront vivre, et nos spécialistes chargés des victimes seront là pour les aider", a-t-il conclu.

Ni la police, ni le FBI n'ont avancé de mobile pour expliquer cette prise d'otages.