International
Moyen-Orient & Proche-Orient

Premières traversées du détroit d'Ormuz depuis l'accord de cessez-le-feu

Reuters
Deux navires ont traversé le détroit d'Ormuz depuis que l'Iran a accepté de rouvrir ce passage stratégique dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu avec les États-Unis, selon le site de suivi maritime MarineTraffic.
Brut.avec AFP
Publié le
08
/
04
/
2026
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"Le vraquier NJ Earth, appartenant à un armateur grec, a franchi le détroit à 08h44 UTC, tandis que le Daytona Beach, battant pavillon du Liberia, a effectué sa traversée plus tôt, à 06h59 UTC, peu après avoir quitté le port de Bandar Abbas",  selon le compte X de l'entreprise.

Les États-Unis et l'Iran se sont accordés dans la nuit de mardi à mercredi pour un cessez-le-feu de deux semaines. Pendant cette période, les passages du détroit d'Ormuz se feront "en coordination avec les forces armées iraniennes" a déclaré sur X le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

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