Mondial 2026: l'Iran dénonce un "traitement discriminatoire" après des refus de visas

L'Iran a dénoncé samedi ce qu'il considère être un "traitement discriminatoire" après le refus par les Etats-Unis de délivrer des visas pour la Coupe du monde de football à plusieurs membres de l'encadrement de l'équipe nationale.

"Pourquoi ne dites-vous pas que les visas ont été refusés à une grande partie du personnel de direction et d'encadrement, à des conseillers techniques et d'autres personnes qui font partie intégrante de l'équipe nationale?", a écrit sur X l'ambassade d'Iran en Turquie, qualifiant ces refus de "plus haut niveau de traitement discriminatoire intentionnel" à son encontre.

Elle répondait ainsi à une déclaration de l'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, qui annonçait que l'équipe iranienne avait obtenu ses visas pour les Etats-Unis, la sélection devant jouer son premier match dans la compétition le 15 juin à Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande.

Selon plusieurs médias iraniens, dont le site sportif Varzesh3, le président de la fédération iranienne Mehdi Taj n'a pas obtenu de visa.

Camp de base au Mexique

L'équipe iranienne se trouve actuellement en Turquie. Elle doit partir samedi pour l'Espagne avant de s'envoler pour le Mexique, où se trouve son camp de base. La Team Melli y est attendue dimanche.

L'Iran a été l'un des premiers pays qualifiés pour le Mondial mais sa participation a été remise en question après le déclenchement de frappes israélo-américaines sur le pays le 28 février.

Les incertitudes quant à l'obtention de visas ont forcé la sélection à déplacer son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana, au Mexique.

Quelques heures après avoir confirmé l'octroi de visas aux footballeurs iraniens, les Etats-Unis ont annoncé de nouvelles frappes contre l'Iran, malgré le cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 8 avril.