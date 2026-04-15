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Rachat du Parc des princes: le PSG "disposé à rouvrir des discussions" avec la mairie de Paris

Getty Images
Le PSG s'est dit mercredi "disposé à rouvrir des discussions" avec la mairie de Paris à propos du rachat du Parc des princes, au lendemain de la décision du Conseil de Paris de mandater le nouveau maire socialiste, Emmanuel Grégoire, à reprendre le dialogue.
Brut.avec AFP
Publié le
15
/
04
/
2026
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"rouvrir des discussions"

Le club "prend acte de la position exprimée hier par le Conseil de Paris en faveur d'une reprise du dialogue sur des bases renouvelées", a poursuivi le communiqué du PSG, qui garde les options de Massy et à Poissy en cas de départ du stade de la capitale.

"Compte tenu des orientations proposées et du lien historique qui unit le club à son stade, le PSG a confirmé au maire de Paris être disposé à rouvrir des discussions", a insisté le club, et "ces discussions devront s'appuyer sur des études approfondies qui permettront de répondre à l'ensemble des questions en suspens". 

Selon le club, "la proposition d'intégration du Parc des Princes dans un programme plus large de réaménagement de la Porte de Saint-Cloud, porté par la Mairie, constitue également une perspective nouvelle à explorer", sachant que le maire a promis "qu'il n'y aurait pas de centre commercial".

C'est la première fois que le club prend la parole publiquement depuis l'élection le 22 mars d'Emmanuel Grégoire, qui a été convié déjà à deux reprises au Parc des princes pour assister à un match du PSG, aux côtés de Nasser al-Khelaïfi.

Le président du PSG l'avait d'ailleurs félicité au téléphone pour son élection, avait indiqué à l'AFP une source proche du dossier. 

Mardi, le Conseil de Paris a mandaté Emmanuel Grégoire pour reprendre les discussions avec le PSG en vue de son maintien au Parc des Princes, grâce à la vente ou à un bail de longue durée.

"une faute politique, sportive et historique"

"Laisser partir le Paris Saint-Germain du Parc des Princes serait une faute politique, sportive et historique", a déclaré mardi le successeur d'Anne Hidalgo, qui était opposée à la vente de cette enceinte sportive, propriété de la Ville.

Face au refus de l'ancienne maire, Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué un possible départ vers Massy (Essonne) ou Poissy (Yvelines).

Ces deux options restent d'actualité pour le PSG, qui prendra une décision finale à l'automne prochain, selon une source proche du club.

La reprise des discussions doit permettre le maintien du PSG dans le stade mythique de la porte d'Auteuil (16e arrondissement), "grâce à la vente et/ou le bail longue durée des emprises nécessaires à ses activités, dans le cadre d'un projet d'aménagement de la +Porte des Princes+", entre la porte de Saint-Cloud et la porte d'Auteuil.

Durant la campagne, le candidat s'était dit favorable à titre personnel à une vente encadrée, mais c'est in fine le Conseil de Paris qui tranchera.

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