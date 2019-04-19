No Pak Citizen Or Soldier Killed In Balakot: Sushma Swaraj

Sushma Swaraj revealed this important secret about India’s airstrike in Pakistan.
516 comments
Dwarka D.05/24/2019 09:16
Great leader
Manoj S.05/24/2019 05:47
Bur Bur Root India go get life..😂
Jagdishparsad A.05/24/2019 00:37
Apne Haath par Yakeen nahi ho raha tha abhi machine kharab hone ka bahana Dhoondta Raha congress
Bharath J.05/23/2019 08:47
Vishal ranka Vickey ranka nanuram bothra
Malik H.05/22/2019 23:34
Hai aur 1 b force jawan mamra GAYE
Zenith I.05/22/2019 05:18
Most loved BJP minister But ok now here is the question agar pakistan ko lesson hi sikhaye toh 26 feb k baad kya terrorist attack nhi huwa? Aur jawan shaheed nhi huye? Uske jimmedari kaun lega..... ? Har din jawan mr rhe hai...
Jitendar J.05/21/2019 17:29
Naice medam
Shah H.05/21/2019 16:07
tohai chu kokar gamech wh kh karu
Md A.05/20/2019 16:23
Pakistan mein jaake Bhains ka Biryani kha kar Aaya Modi tu tu kya kar rahi thi
Sahil K.05/20/2019 15:14
Hahahh ye b sale
Shobhit M.05/20/2019 11:41
ABHI TO CHAR TUKADE AUR KARNE HAI 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Suyash T.05/20/2019 10:52
Every word she told was unchallengeable on logical and factual grounds.
Nihal S.05/20/2019 07:27
YE.MEHENGAI.PER.NACHTI.THEE.AAZ.377.KA.GAS.900.KA.HOGAYA.BAND.BAZAO.YAAR.KOI.ISKI.BETI.MALYA.KI.WAKEEL.HAE..JAB.JAHAAZ.DUBEGA.TO.CHOOHE.PEHLE.BHAGENGE.DEKHLENA.RAMDEV.SHALWAARWALE.ANNA.HAZARE.LAHAHAE.TOGADIYA.SIDHDHU.SHATRUGHAN.HOLE.HOGAYA.JAHAAZME
Meraj M.05/19/2019 18:35
Mumbai attack ke baad cm deshmukh ne resign bhi kiya tha Fault mankar To aap bhi apni galti man kr resign kr de aur aapse behtar ko mauka de
Anurag M.05/19/2019 16:58
She the real 'iron lady'
Ravi P.05/19/2019 13:51
Shivani Chauhan
Mir M.05/19/2019 12:35
Ha ha ha ha what a joke you were defeat by pakistan now dont make people fool old big cow
Vaddadi S.05/19/2019 11:46
Where are the Pakistani? 😂😂😂😂 Tamatar dekhega Kya ?
वीर अ.05/19/2019 08:40
Prachanda uthane wale Jo dusri e shiksha mantri ji ke upar pop Lagaya ja raha hai re bahut galat hai hum Ravan Yadav Aisa Raksha Mantri nahin kar sakte Hamare desh ki Raksha Mantri Jaisa Raksha Mantri Koi Nahin Hua Iraq Mein 48 log ki Mari Hui haddi Hamare desh ki Videsh Mantri Sushma Swaraj Jile Hain Unka Dhanyavad bhai sahab Videsh Mantri Koi Nahin Hai Aisa Videsh Mantri chahi Bharat ke liye
Myqrajarock R.05/19/2019 07:34
Jhoot bol rahi hai