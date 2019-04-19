back

No Pak Citizen Or Soldier Killed In Balakot: Sushma Swaraj

Sushma Swaraj revealed this important secret about India’s airstrike in Pakistan.

04/19/2019 10:48 AMupdated: 04/19/2019 12:56 PM
  • 490.2k
  • 618

Politics

  1. Sibal VS. Shah On Citizenship Amendment Bill

  2. Amit Shah’s ‘Kashmir Is Normal’ Claim: A Reality Check

  3. Meet Sonia Gandhi, The Congress Matriarch

  4. Indian Diplomat Bats For Israeli Solution To Kashmir

  5. Mohan Bhagwat On Making India Safer For Women

  6. This BJP MP Doesn’t Think GDP Figures Are Important At All

516 comments

  • Dwarka D.
    05/24/2019 09:16

    Great leader

  • Manoj S.
    05/24/2019 05:47

    Bur Bur Root India go get life..😂

  • Jagdishparsad A.
    05/24/2019 00:37

    Apne Haath par Yakeen nahi ho raha tha abhi machine kharab hone ka bahana Dhoondta Raha congress

  • Bharath J.
    05/23/2019 08:47

    Vishal ranka Vickey ranka nanuram bothra

  • Malik H.
    05/22/2019 23:34

    Hai aur 1 b force jawan mamra GAYE

  • Zenith I.
    05/22/2019 05:18

    Most loved BJP minister But ok now here is the question agar pakistan ko lesson hi sikhaye toh 26 feb k baad kya terrorist attack nhi huwa? Aur jawan shaheed nhi huye? Uske jimmedari kaun lega..... ? Har din jawan mr rhe hai...

  • Jitendar J.
    05/21/2019 17:29

    Naice medam

  • Shah H.
    05/21/2019 16:07

    tohai chu kokar gamech wh kh karu

  • Md A.
    05/20/2019 16:23

    Pakistan mein jaake Bhains ka Biryani kha kar Aaya Modi tu tu kya kar rahi thi

  • Sahil K.
    05/20/2019 15:14

    Hahahh ye b sale

  • Shobhit M.
    05/20/2019 11:41

    ABHI TO CHAR TUKADE AUR KARNE HAI 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • Suyash T.
    05/20/2019 10:52

    Every word she told was unchallengeable on logical and factual grounds.

  • Nihal S.
    05/20/2019 07:27

    YE.MEHENGAI.PER.NACHTI.THEE.AAZ.377.KA.GAS.900.KA.HOGAYA.BAND.BAZAO.YAAR.KOI.ISKI.BETI.MALYA.KI.WAKEEL.HAE..JAB.JAHAAZ.DUBEGA.TO.CHOOHE.PEHLE.BHAGENGE.DEKHLENA.RAMDEV.SHALWAARWALE.ANNA.HAZARE.LAHAHAE.TOGADIYA.SIDHDHU.SHATRUGHAN.HOLE.HOGAYA.JAHAAZME

  • Meraj M.
    05/19/2019 18:35

    Mumbai attack ke baad cm deshmukh ne resign bhi kiya tha Fault mankar To aap bhi apni galti man kr resign kr de aur aapse behtar ko mauka de

  • Anurag M.
    05/19/2019 16:58

    She the real 'iron lady'

  • Ravi P.
    05/19/2019 13:51

    Shivani Chauhan

  • Mir M.
    05/19/2019 12:35

    Ha ha ha ha what a joke you were defeat by pakistan now dont make people fool old big cow

  • Vaddadi S.
    05/19/2019 11:46

    Where are the Pakistani? 😂😂😂😂 Tamatar dekhega Kya ?

  • वीर अ.
    05/19/2019 08:40

    Prachanda uthane wale Jo dusri e shiksha mantri ji ke upar pop Lagaya ja raha hai re bahut galat hai hum Ravan Yadav Aisa Raksha Mantri nahin kar sakte Hamare desh ki Raksha Mantri Jaisa Raksha Mantri Koi Nahin Hua Iraq Mein 48 log ki Mari Hui haddi Hamare desh ki Videsh Mantri Sushma Swaraj Jile Hain Unka Dhanyavad bhai sahab Videsh Mantri Koi Nahin Hai Aisa Videsh Mantri chahi Bharat ke liye

  • Myqrajarock R.
    05/19/2019 07:34

    Jhoot bol rahi hai