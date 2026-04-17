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Politics

China and Spain pledge closer ties and vow to safeguard "genuine multilateralism"

China and Spain pledged to deepen strategic cooperation, signaling a commitment to open markets and stable global governance amid shifting geopolitics.
Published on
17
/
04
/
2026
To be continued
13 Minutes Of Kangana Ranaut On Women Reservation Bill
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13 Minutes Of Kangana Ranaut On Women Reservation Bill
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China and Spain pledge closer ties and vow to safeguard "genuine multilateralism"

China and Spain pledged to deepen strategic cooperation, signaling a commitment to open markets and stable global governance amid shifting geopolitics.
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