Vacuna y menstruación: mujeres notan cambios en su regla tras ser vacunadas

"Después de la vacuna mi regla me empezó a doler… pero como nunca me había dolido" Muchas mujeres han notado trastornos en su menstruación tras vacunarse contra la Covid-19. A pesar de las quejas, la ginecóloga Laura Cámara nos explica por qué no se han incluído estas alteraciones en la lista de efectos secundarios de la vacuna.