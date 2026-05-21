Le Pont neuf de Paris transformé par l’artiste JR dans la nuit

Cette nuit, le Pont-Neuf a disparu sous une immense “caverne” imaginée par l’artiste JR. Une transformation spectaculaire visible depuis ce jeudi matin au cœur de Paris.

Cette nuit, le Pont-Neuf s’est transformé en grotte géante.

L’artiste français JR a dévoilé jeudi La Caverne du Pont-Neuf, une œuvre éphémère monumentale installée au cœur de Paris. Une immense structure gonflable en toile recouvre désormais le plus ancien pont de la capitale, dans une mise en scène spectaculaire visible depuis les quais de Seine.





Crédit photo : Lou DUMAS

Le projet rend hommage à Christo et Jeanne-Claude, qui avaient emballé le Pont-Neuf en 1985. Quarante ans plus tard, JR revisite ce geste artistique iconique avec une installation immersive mêlant illusion visuelle et création sonore.

Pour cela, JR travaille en collaboration avec Thomas Bangalter, ancien du duo Daft Punk.” En plasticien acoustique”, Thomas Bangalter a prévu de “ l’emballer d’une étoffe unique, qui serait sonore sans pour autant être de la musique”, affirme un communiqué. Les deux artistes ont déjà collaboré à plusieurs reprises, à l’Opéra Garnier et dans une galerie parisienne. Le site sera accessible tous les jours gratuitement jusqu’au 28 juin, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Crédit photo : Lou DUMAS

Pour JR, cette œuvre éphémère doit "juxtaposer le brut et le sauvage à l'élégance raffinée de Paris, créant ainsi un dialogue entre le passé et le présent".

Qui est JR ?

Photographe, réalisateur et figure majeure du street art contemporain, JR est connu pour ses collages monumentaux exposés dans l’espace public à travers le monde.

La Caverne du Pont-Neuf sera accessible gratuitement, jour et nuit, jusqu’au 28 juin.

