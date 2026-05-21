Aides aux carburants : ce qu'il faut retenir des annonces du Grouvernement

Le Premier ministre Sébastien Lecornu tenait ce jeudi 20 mai une conférence de presse pour annoncer de nouvelles aides.

Avec les 470 millions d'euros d'aides déjà annoncées, le gouvernement s'engage sur 1,2 milliard d'euros, selon le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel. "A tout cela s'ajoutera évidemment le coût de la guerre pour nos finances publiques", prévient-il.

Des aides doublées pour les véhicules

Le gouvernement annonce cependant "710 millions d'euros d'aides nouvelles" pour faire face à la hausse des prix des carburants.

La prime carburants versée par les employeurs à leurs salariés va doubler, pour passer de 300 à 600 euros, annonce le ministre du Commerce, Serge Papin. Elle sera aussi simplifiée : les critères d’attribution seront supprimés.

L'aide aux carburants pour les gros rouleurs "passera, elle, de 50 à 100 euros" assure le gouvernement.

L'aide forfaitaire aux carburants est reconduite pour trois mois, annonce le ministre des Transports durant la conférence de presse. Les chauffeurs de taxi bénéficieront dès octobre "d'une aide à l'achat" pour les voitures électriques, promet le ministre des Transports. "Ils pourront bénéficier d'une aide à l'achat allant jusqu'à 5.500 euros pour un véhicule électrique."

Le gouvernement va augmenter les indemnités de déplacement pour les fonctionnaires.

Les aides reconduites dans les transports routiers

Les aides à l'achat de carburants dans le secteur des transports routiers, sont reconduites pour trois mois à partir de juin, a annoncé jeudi le ministre des Transports. Il y a eu "2.000 demandes d'aides déposées" depuis début mai "qui seront versées (...) au début du mois de juin", a précisé Philippe Tabarot, qui souhaite étendre ces aides aux entreprises du transport fluvial.

Les aides pour le carburant agricole et de pêche prolongées pour trois mois

Ces aides sont respectivement de "30 à 35 centimes d'euros par litre de gazole" pour les pêcheurs selon "le cadre défini par la Commission européenne", et de "15 centimes par litre de GNR pour les agriculteurs", a détaillé la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon. "Ce dispositif sera maintenu pour "les trois mois à venir, mais je pense pouvoir le dire, autant qu'il faudra", a-t-elle ajouté.