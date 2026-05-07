Cannes Classics 2026 : la sélection qui va faire vibrer les cinéphiles

La sélection Cannes Classics 2026 vient d’être dévoilée. Au programme : 21 longs métrages, 3 courts métrages, 6 documentaires et 2 œuvres contemporaines.

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La sélection comprend également deux œuvres récentes présentées en avant-première : L’Âge d’or de Béranger Thouin, fresque incarnée par Souheila Yacoub et Vassili Schneider qui traverse guerres, continents et décennies, du Paris des années folles au Brésil. Jean-Gabriel Périot présentera aussi Une Vie Manifeste, documentaire consacré à la critique de cinéma et militante Michèle Firk.

Une séance spéciale réunira les nouveaux courts métrages de Jia Zhangke, Dustin Yellin et Amirhossein Shojaei. Les documentaires exploreront quant à eux les parcours de David Lean, Bruce Dern ou encore Coluche. Plusieurs personnalités sont attendues à Cannes pour présenter ces œuvres, parmi lesquelles Laura Dern, Cate Blanchett et Michel Denisot.

Cannes Classics misera aussi sur un immense retour : Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, présenté en préouverture du Festival en présence du cinéaste, dans une édition marquée par de grandes restaurations cultes.

Œuvres récentes

L’Âge d’or de Bérenger Thouin (France / Italie, 2025)

Une Vie Manifeste de Jean-Gabriel Périot (France, 2026)

Courts métrages

Du Ling Zhi Ying (Torino Shadow) de Jia Zhang-Ke (Italie / Chine, 2026)

Goodnight Lamby de Dustin Yellin (États-Unis, 2026)

Zamine Bazi (Playground) de Amirhossein Shojaei (Iran / France, 2026)

Documentaires sur le cinéma

The Story of Documentary Film (The 1970s) de Mark Cousins (Royaume-Uni, 2026)

Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern de Mike Mendez (États-Unis, 2026)

Maverick: The Epic Adventures of David Lean de Barnaby Thompson (Royaume-Uni / États-Unis, 2026)

Vittorio De Sica – La Vita in Scena de Francesco Zippel (Italie, 2026)

Mon Coluche à moi de Michel Denisot, Camille Bruere et Julie Lazare (France, 2026)

Nostalgia for the Future de Brecht Debackere (Belgique, 2026)

Copies restaurées

Pan’s Labyrinth (Le Labyrinthe de Pan) de Guillermo del Toro (Mexique, 2006)

Pelechian Project d’Artavazd Pelechian (Arménie / Biélorussie / Russie, 1966-1975)

Sierra de Teruel (Espoir) d’André Malraux (France, 1938)

Moonlighting (Travail au noir) de Jerzy Skolimowski (Royaume-Uni, 1982)

Metti Una Sera a Cena de Giuseppe Patroni Griffi (Italie, 1968)

Amma Ariyan (Report to Mother) de John Abraham (Inde, 1986)

Bawang Bieji (Adieu ma concubine) de Chen Kaige (Hong-Kong, 1993)

Człowiek z Żelaza (L’Homme de fer) d’Andrzej Wajda (Pologne, 1981)

Eva (Eve) de Maria Plyta (Grèce, 1953)

Ken Russell’s The Devils de Ken Russell (Royaume-Uni / États-Unis, 1971)

La Casa del Angel de Leopoldo Torre Nilsson (Argentine, 1957)

La Ciociara (Two Women) de Vittorio De Sica (France / Italie, 1960)

La Dérive (The Drift) de Paula Delsol (France, 1964)

La Symphonie Pastorale de Jean Delannoy (France, 1946)

L’Innocente de Luchino Visconti (Italie, 1976)

Lu Bing Hua (The Dull-Ice Flower) de Yang Li-Kuo (Taïwan, 1989)

Machine Gun Kelly de Roger Corman (États-Unis, 1958)

Meuween Sterven in de Haven de Roland Verhavert, Rik Kuypers et Ivo Michiels (Belgique, 1955)

Sanshiro Sugata (La Légende du grand judo) d’Akira Kurosawa (Japon, 1943)

Tilaï d’Idrissa Ouedraogo (Burkina Faso / Suisse / France, 1990)

The Stranger (Le Criminel) d’Orson Welles (États-Unis, 1945)

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