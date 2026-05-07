Un accord entre Edouard Philippe et Gabriel Attal en cas de second tour LFI / RN à la présidentielle

Les deux anciens premiers ministres d'Emmannuel Macron auraient passé un accord pour que le moins bien placé des deux se retire début 2027 de la présidentielle, en cas de risque d'un second tour entre LFI et le RN.

"On a tous les deux à cœur d'empêcher un second tour qui sera terrible pour les Français entre la France insoumise et le Rassemblement national", a affirmé sur franceinfo Gabriel Attal, qui devrait prochainement officialiser sa candidature.

"Ce qui rendra un rassemblement impérieux, c'est si effectivement il y a un risque de deuxième tour entre LFI et le RN. Moi je ne veux pas ça pour la France", a-t-il ajouté.

Selon lui, ce rassemblement interviendrait "début 2027".

Attal minimise le départ d'Elisabeth Borne de Renaissance

Le patron de Renaissance a par ailleurs minimisé le départ, la veille, d'Elisabeth Borne du bureau exécutif de son parti, en désaccord avec la ligne de Gabriel Attal qui penche trop à droite, selon elle.

"Elle a fait le choix, il y a de nombreux mois maintenant, de se mettre en retrait des instances du parti, de la vie quotidienne du parti. Elle fait le choix aujourd'hui de créer sa propre structure, c'est son droit", a-t-il commenté.

Selon Le Parisien, les anciens ministres macronistes Éric Dupond-Moretti, Agnès Buzyn, Nicole Belloubet, Marc Ferracci, Astrid Panosyan-Bouvet et Stéphane Travert ont rejoint Élisabeth Borne dans son parti "Bâtissons ensemble".

"Pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas membres de Renaissance", a balayé Gabriel Attal.