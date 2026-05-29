Les 10 infos à ne pas louper ce vendredi 29 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Canicule: vers le début de la fin ce vendredi en France ?

Après plusieurs jours de fortes chaleurs, la canicule devrait commencer à reculer vendredi dans les régions du nord-ouest de la France. Si une grande partie du pays reste confrontée à des températures dépassant largement les 30°C, un rafraîchissement progressif est attendu dans certaines zones. Quatorze départements demeurent toutefois placés en vigilance orange. Cette amélioration devrait permettre la levée de l’alerte dans le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et la Mayenne, marquant les premiers signes de la fin de cet épisode caniculaire.

2.Le Liban accuse Israël de menacer des sites classés à l’Unesco

Les autorités libanaises ont dénoncé des frappes israéliennes menées à proximité de sites historiques et de monuments protégés par l’Unesco dans le sud du pays. Beyrouth cite notamment la ville antique de Tyr et le château de Beaufort, estimant que ces lieux patrimoniaux doivent être préservés de toute opération militaire. Malgré ces protestations, l’armée israélienne a poursuivi ses frappes dans la région, suscitant l’inquiétude des autorités locales et des organisations chargées de la protection du patrimoine culturel.

3.Patrick Bruel se retire des Enfoirés après des plaintes pour viols

Visé par plusieurs plaintes pour viols, Patrick Bruel a décidé de ne pas participer aux prochains spectacles des Enfoirés, organisés au profit des Restos du Cœur. L’information a été confirmée vendredi par la directrice artistique des Enfoirés, Anne Marcassus. Selon elle, le chanteur et acteur a choisi de se mettre en retrait afin de ne pas « mettre dans l’embarras » l’association et la troupe caritative. Cette décision intervient alors que les accusations à son encontre continuent de susciter une importante attention médiatique.

4."Guerre" contre le narcotrafic: un comité interministériel pour enrôler tout le gouvernement

Après plusieurs réunions d’urgence à l’Élysée, l’exécutif réunit vendredi un premier comité interministériel de lutte contre la criminalité organisée afin de renforcer la lutte contre le narcotrafic. Présidée par le Premier ministre Sébastien Lecornu, cette instance doit coordonner l’action de douze ministres autour de mesures allant de la prévention à la répression. Cette mobilisation intervient dans un contexte de recrudescence des violences et des meurtres liés aux trafics de drogue.

5.La fusée de Jeff Bezos explose lors d’un essai au sol en Floride

La fusée New Glenn de Blue Origin, l’entreprise spatiale de Jeff Bezos, a explosé jeudi lors d’un test au sol à Cap Canaveral, en Floride. Aucun blessé n’est à déplorer, mais l’incident représente un sérieux revers pour le programme spatial de l’entreprise. Cette fusée, essentielle aux ambitions lunaires de Blue Origin et de la Nasa dans le cadre du programme Artémis, pourrait voir son retour en vol retardé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’explosion et évaluer les éventuels dégâts sur le site de lancement.

6.L'Ukraine affirme qu'un cargo turc a été attaqué par un drone russe en mer Noire

L’Ukraine a accusé vendredi la Russie d’avoir attaqué par drone un cargo turc quittant le port d’Odessa en mer Noire, blessant deux membres d’équipage. Dans le même temps, la Roumanie a dénoncé une "grave et irresponsable escalade" après la chute d’un drone russe sur un immeuble résidentiel près de la frontière ukrainienne, faisant deux blessés légers. Selon Bucarest, Moscou a mené dans la nuit de nouvelles frappes contre des infrastructures civiles ukrainiennes situées à proximité du territoire roumain.

7.Ebola en RDC : les déplacés redoutent une catastrophe sanitaire

Dans l’est de la République démocratique du Congo, des centaines de milliers de déplacés vivant dans des camps surpeuplés craignent une propagation massive d’Ebola. Depuis le début de la 17e épidémie du pays, plus de 1.000 cas suspects et 246 décès ont été recensés. Face au manque d’eau, de savon, de matériel de protection et d’infrastructures sanitaires adaptées, les habitants redoutent une catastrophe humanitaire. L’OMS a alerté sur le risque d’un « choc catastrophique » entre la maladie et les conflits qui secouent la région.

8.Disparus en mer au large du Maroc, deux Français retrouvés sains et saufs

Deux Français disparus en mer depuis dimanche ont été retrouvés jeudi soir "sains et saufs par un navire de commerce qui les a récupérés au large d'Assilah" au nord du Maroc, a-t-on appris auprès du Centre national de coordination et de sauvetage maritime.

9.Un bébé retrouvé mort dans la Maine : la piste du nourrisson disparu privilégiée

Le corps d'un bébé a été retrouvé jeudi soir dans la Maine à Angers qui pourrait être celui d'un nourrisson de quatre jours recherché dans le Maine-et-Loire après une tentative de suicide de la mère, a indiqué le procureur de la République de la ville.

10.PSG-Arsenal : un défilé au pied de la tour Eiffel prévu en cas de sacre parisien

En cas de victoire du PSG face à Arsenal en finale de la Ligue des champions samedi soir, la présentation du trophée aux supporteurs du club parisien aura lieu dimanche au Champ-de-Mars, au pied de la tour Eiffel, selon un document de la préfecture de police de Paris.