Le rappeur Moha la Squale présenté à la justice après des violences présumées sur une femme

L'ex-star du rap Moha La Squale, soupçonné de s'en être pris à une femme "très violemment", a été "conduit au dépôt du tribunal" de Paris après une garde à vue, "afin de permettre" sa présentation à "un magistrat" vendredi, a indiqué le parquet de Paris jeudi.

"Visage tuméfié"

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police a été appelée dans le XVIIIe arrondissement parisien "par des voisins entendant des bruits de coups et une femme appelant à l'aide", précise le ministère public, confirmant une information du journal Ouest-France.

Personne n'ouvrant, les policiers "ont dû forcer l'entrée". Dans l'appartement, "ils ont découvert une femme présentant de multiples traces de coups, tandis que le suspect avait pris la fuite par la fenêtre". Interpellé dans la rue, "celui-ci s’est avéré être Mohamed Bellahmed", connu comme Moha La Squale. L'ex-star du rap a alors "été placé en garde à vue, alcoolisé".

La principale victime a assuré "connaître le mis en cause depuis quelques jours, et avoir passé la soirée chez lui avec une autre femme, qui avait consommé de la cocaïne avant de quitter les lieux". Moha La Squale "ne retrouvant plus sa Rolex, il s'en était très violemment pris à elle: des photographies de ses blessures montrent son visage tuméfié", décrit encore le ministère public.

La deuxième femme présente au début de la soirée, "identifiée, a ajouté avoir été giflée elle aussi".

Le parquet a "ordonné la fin de la garde à vue du mis en cause" jeudi soir, et "qu'il soit conduit au dépôt du tribunal, afin de permettre son défèrement devant un magistrat du parquet" vendredi.

Déjà condamné pour des violences conjugales

Moha La Squale avait été condamné en juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Paris pour "des faits de violences par conjoint ou concubin, séquestration et menace de mort sur conjoint ou concubin", à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans, rappelle le parquet.

Il avait été finalement libéré le 25 août 2025, ayant déjà effectué une partie de sa peine en détention provisoire avant son procès.

L'artiste, trentenaire aujourd'hui, passé par le Cours Florent, avait sorti un premier album, "Bendero", disque d'or en 2018.