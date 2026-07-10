Les livreurs Uber Eats et Deliveroo obtiennent une hausse massive de leur revenu minimal

Les livreurs de repas à domicile indépendants verront leur rémunération minimale horaire passer de 11,75 à 19 euros brut, à la suite d'un accord conclu avec les plateformes, a annoncé vendredi l'ARPE.

À partir du 1er septembre

Cette revalorisation intervient après un rapport de l'Arpe révélant une forte baisse du revenu horaire des livreurs entre 2021 et 2024, malgré l'inflation.Cet avenant entrera en vigueur au 1er septembre.

Sa signature "marque une étape importante dans la construction progressive de garanties collectives adaptées aux conditions d’exercice des travailleurs indépendants des plateformes", s'est félicité dans un communiqué Joël Blondel, le directeur général de l'Arpe.

En outre, l’avenant "prévoit que cette garantie soit désormais appréciée sur une période hebdomadaire, plus favorable pour le livreur que le calcul par mois qui avait court jusqu’ici", s'est réjouie l'Arpe dans le même communiqué.

Par ailleurs, les pourboires, qui étaient compris dans le calcul de la rémunération lors de l’accord de 2023, en sont désormais exclus, a expliqué Fabian Tosolini, du syndicat majoritaire Union-Indépendants, à l'AFP.

Enfin, l’avenant prévoit une clause de réexamen du texte de manière annuelle, ou avant si un événement exceptionnel le justifiait, comme une hausse de l’inflation ou une dégradation du pouvoir d’achat, a-t-il également précisé.

En parallèle se poursuivent des discussions sur la santé et la sécurité des livreurs, a ajouté l'Arpe.