France
Société

Duralex va demander son placement en redressement judiciaire

REUTERS
Les salariés avaient sauvé l'usine en 2024, avant de lancer l'an dernier une souscription auprès des Français.
Brut. avec AFP
Publié le
27
/
05
/
2026
À voir également sur Brut

La célèbre verrerie Duralex, en difficulté financière, deux ans après sa reprise en coopérative par les salariés, s'apprête à demander son placement en redressement judiciaire en début de semaine prochaine, a appris l'AFP mercredi auprès de plusieurs sources proches du dossier.

L'annonce pourrait intervenir dès lundi, selon certaines sources. L'une d'elles a qualifié de "sombre" la situation de l'entreprise qui emploie 243 salariés, estimant qu'une gestion "catastrophique" l'avait conduite à une "impasse".

Plus d'informations à venir sur le site de Brut.

A voir aussi

Des combattants français reçus à l’Élysée pour échanger sur le développement du MMA.
Des combattants français reçus à l’Élysée pour échanger sur le développement du MMA.
Rami Malek nous parle de l'importance du film "The Man I Love"
Rami Malek nous parle de l'importance du film "The Man I Love"
On vous a demandé comment vous vous habillez pour pas avoir trop chaud pendant les cours ?
On vous a demandé comment vous vous habillez pour pas avoir trop chaud pendant les cours ?
BRUT. DEMAIN — L'imprescriptibilité des mineurs
BRUT. DEMAIN — L'imprescriptibilité des mineurs
BRUT. NATURE — Sur les traces des salamandres... à 10min du périph parisien
BRUT. NATURE — Sur les traces des salamandres... à 10min du périph parisien
L’aile d’une parapentiste arrachée par un avion en Autriche.
L’aile d’une parapentiste arrachée par un avion en Autriche.