Duralex va demander son placement en redressement judiciaire

Les salariés avaient sauvé l'usine en 2024, avant de lancer l'an dernier une souscription auprès des Français.

La célèbre verrerie Duralex, en difficulté financière, deux ans après sa reprise en coopérative par les salariés, s'apprête à demander son placement en redressement judiciaire en début de semaine prochaine, a appris l'AFP mercredi auprès de plusieurs sources proches du dossier.

L'annonce pourrait intervenir dès lundi, selon certaines sources. L'une d'elles a qualifié de "sombre" la situation de l'entreprise qui emploie 243 salariés, estimant qu'une gestion "catastrophique" l'avait conduite à une "impasse".

Plus d'informations à venir sur le site de Brut.