Duralex va demander son placement en redressement judiciaire

La célèbre verrerie Duralex, en difficulté financière, deux ans après sa reprise en coopérative par les salariés, s'apprête à demander son placement en redressement judiciaire en début de semaine prochaine, a appris l'AFP mercredi auprès de plusieurs sources proches du dossier.
L'annonce pourrait intervenir dès lundi, selon certaines sources. L'une d'elles a qualifié de "sombre" la situation de l'entreprise qui emploie 243 salariés, estimant qu'une gestion "catastrophique" l'avait conduite à une "impasse".
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