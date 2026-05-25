Autriche : un avion arrache le parachute d’une parapentiste

Une vidéo circule depuis ce dimanche 24 mai 2026 dans laquelle on voit une femme de 44 ans dont le parachute est détruit par un avion de tourisme. Elle s’est exprimée sur son compte Instagram et la police atteste qu’elle va bien.

Elle se souviendra certainement de cette virée dans les airs. Sabrina, parapentiste expérimentée de 44 ans, a eu la peur de sa vie le week-end dernier. Alors qu’elle effectue un vol en ligne droite dans les Alpes autrichiennes et qu’elle filme la scène, son parachute est percuté de plein fouet par un petit avion qui volait dans la même zone.

Dans la suite de cette séquence digne d’un film d’action, on aperçoit la femme en chute libre. La sportive réussit à ouvrir son parachute de secours avant qu’il ne soit trop tard. Quelques instants plus tard, elle réussit à atterrir presque sans encombre.

Cette vidéo a déjà été vue plus de 4 millions de fois, et partagée par près de 200 000 personnes sur Instagram.

Héliportée dans un aéroport voisin

La police s’est exprimée sur cette affaire. Dans le journal autrichien Kronen Zeitung , les autorités évoquent qu’aucun blessé grave n’est à déplorer suite à cet incident insolite. Sabrina souffrirait de “quelques bleus” d’après ce qu’elle a publié sur Instagram. “J’ai du mal à croire que je suis assise ici à taper ce texte, et à part quelques vilaines taches bleues et toutes les bosses, il ne s’est pas passé grand-chose”, assure-t-elle dans le texte du post qui accompagne la vidéo virale.

Les autorités évoquent également que, suite à sa manœuvre, elle a été récupérée par une équipe héliportée de la police et transportée dans un aéroport à proximité.

Concernant le pilote du Cessna, un jeune Tyrolien de 28 ans, il est indiqué dans la presse autrichienne qu’il a posé son appareil dans un aéroport à proximité de l’accident. Les causes exactes de cet incident font encore l’objet d’une enquête.