Affaire Patrick Bruel : le festival suisse Bellarena Indoor annonce le report sine die d'un concert du chanteur

L'événement a annoncé mardi le report sine die du concert de Patrick Bruel prévu le 26 juin, après la multiplication de plaintes pour violences sexuelles contre le chanteur français.

Les organisateurs de ce concert, qui devait avoir lieu à Fribourg, ont indiqué dans un communiqué avoir "choisi de reporter cette date afin de laisser à la justice le temps d'établir les faits avec le recul et l'objectivité nécessaires", affirmant que "la situation sera réévaluée en temps voulu en vue de l'édition 2027 du festival".

Le chanteur et comédien Patrick Bruel, visé par plusieurs plaintes pour viol, dont l'une déposée par l'animatrice télé Flavie Flament "clame [son] innocence" dans le cadre de ces affaires.

Le concert restait toujours possible à la réservation ce jour sur le site du Bellarena Indoor Festival.

Dans un article publié ce jour, la chaîne suisse RTS précise que : "les spectateurs ayant acheté des places pour la soirée du 26 juin ne sont pas laissés pour compte. Ils seront invités à échanger leurs billets pour l'une des trois autres soirées du festival. L'organisation n'exclut pas non plus la possibilité qu'un nouvel artiste se produise à cette date".

"Cette décision a été prise dans un esprit de respect, de sérénité et de bienveillance, tant envers les artistes que le public et les personnes concernées", ont expliqué les organisateurs. "Dans les circonstances actuelles, il n'est pas possible d'assurer la promotion de ce spectacle dans des conditions adéquates et apaisées", ont-ils ajouté.