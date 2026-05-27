Les 10 infos à ne pas louper ce mercredi 27 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir ce matin.

1.Présidentielle 2027 : Glucksmann se donne trois mois pour convaincre

Invité du 20 heures de TF1 mardi, Raphaël Glucksmann a annoncé se donner “trois mois” pour décider d’une candidature à la présidentielle de 2027 et rassembler la gauche social-démocrate derrière une candidature unique. L’eurodéputé, qui estime être le mieux placé pour battre l’extrême droite, a défendu un “nouveau contrat patriotique” autour de la sécurité, de l’école, de l’écologie et de l’immigration. Il a aussi attaqué Jean-Luc Mélenchon, qu’il considère comme “un agent électoral de l’extrême droite”.

2.Canicule : 13 départements en vigilance orange

La France traverse un épisode de chaleur exceptionnel pour un mois de mai, avec 13 départements placés en vigilance orange canicule et des températures pouvant atteindre 39°C. Météo-France évoque un phénomène inédit lié à un “dôme de chaleur”, avec des températures jusqu’à 15°C au-dessus des normales de saison. Cette vague de chaleur a déjà causé au moins sept morts et pourrait aussi entraîner des pics de pollution à l’ozone dans plusieurs régions.

3.Scandale du périscolaire: un an sous bracelet requis contre un animateur parisien

Le parquet a requis trois ans de prison, dont un an ferme sous bracelet électronique, contre un animateur parisien accusé d’agressions sexuelles sur neuf enfants d’une école maternelle du XIe arrondissement. L’homme de 36 ans nie tout acte sexuel et parle seulement de “maladresses” envers les enfants. Ce procès est le premier public dans le scandale des violences sexuelles qui secoue le périscolaire parisien depuis 2025.

4.Les cessez-le-feu en Iran et au Liban menacés

L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays, tandis qu'au Liban des frappes israéliennes ont fait 31 morts, selon les autorités locales.Ces frappes portent un coup aux apparents progrès dans les négociations pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.Les signes d'ouverture de ces derniers jours ont cédé la place à une rhétorique martiale, dans un conflit où les armes se sont quasiment tues depuis le 8 avril mais où le blocage du détroit d'Ormuz continue, faisant flamber les prix du pétrole.

5.Affaire Grégory: la mise en examen de la grand-tante remise en question

Quarante-et-un ans après la mort du petit Grégory Villemin, la justice examine mercredi une possible annulation de la mise en examen de sa grand-tante, Jacqueline Jacob. Soupçonnée d’être liée aux lettres anonymes du “corbeau”, elle conteste les poursuites dans cette affaire emblématique qui continue de connaître de nombreux rebondissements judiciaires.

6.Tabac : les ventes continuent de chuter en France

La baisse des ventes légales de tabac s'est poursuivie en 2025 en France, relève mercredi l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dans un contexte de tabagisme à "des niveaux toujours plus bas".

7.Samsung : les salariés valident une énorme prime liée à l’IA

Les salariés du géant sud-coréen des puces mémoires Samsung Electronics ont largement approuvé mercredi un accord prévoyant, pour certains d'entre eux, une colossale prime annuelle liée aux profits de l'IA, au risque d'aviver les revendications dans d'autres branches de ce conglomérat et dans d'autres entreprises

8.Carburants : l’aide de 100 euros ouverte aux gros rouleurs modestes

Les travailleurs modestes "grands rouleurs" pourront demander à partir de mercredi l'indemnité de 100 euros mise en place par le gouvernement pour leur venir en aide face à la hausse des prix des carburants, avec l'ouverture du formulaire en ligne.

9.Automobile : Stellantis juge le marché européen “le plus difficile”

L'Union européenne est le marché "le plus difficile" pour les constructeurs automobiles, avec des marges qui s’amenuisent en raison de l’électrification et une réglementation mouvante, a déclaré mardi soir le patron de Stellantis Europe.

10.Mondial 2026 : Messi rassure partiellement l’Argentine après sa blessure

Le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Lionel Scaloni, s'est montré mardi prudemment optimiste sur l'état de Lionel Messi à l'approche du Mondial, estimant que "les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises" après l'alarme ce week-end à la suite d'une gêne du capitaine de l'Albiceleste à l'ischio-jambier gauche.