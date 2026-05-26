Les 10 infos à ne pas louper ce mardi 26 mai

Voici l’essentiel de l’actualité à retenir aujourd'hui.

1.Les Etats-Unis frappent l'Iran malgré les progrès des négociations

Malgré des avancées récentes dans les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient, les tensions ont brusquement remonté lundi. Les États-Unis ont frappé des sites de missiles dans le sud de l’Iran, tandis que Benjamin Netanyahu a annoncé une intensification de l’offensive israélienne au Liban, réduisant fortement les espoirs d’un accord de paix rapide.

2.La température monte encore mardi au lendemain d'un jour de mai historiquement chaud

Après une journée record lundi, la canicule s’intensifie encore mardi en France, surtout dans l’ouest et en Bretagne où les températures pourraient atteindre 33 à 36°C, un niveau inédit pour un mois de mai. Météo-France annonce une journée encore plus chaude que la veille. Le gouvernement a aussi indiqué que cette vague de chaleur aurait déjà causé sept morts, dont au moins cinq noyades.

3.Macron reçoit mardi la filière électrique à l'Elysée

Emmanuel Macron réunit mardi à l’Élysée les acteurs de grands secteurs comme le BTP, l’industrie, les transports ou l’énergie pour accélérer l’électrification du pays. Le but est de réduire les émissions de CO2 mais aussi la dépendance au pétrole importé, dont les prix augmentent avec les tensions au Moyen-Orient. Le gouvernement veut notamment encourager une plus forte consommation d’électricité en France dans les années à venir.

4.Mort de Sonny Rollins, légende et dernier géant du jazz

Le saxophoniste américain Sonny Rollins est mort lundi à 95 ans. Considéré comme l’un des plus grands musiciens de l’histoire du jazz, il a marqué le genre avec son style puissant et innovant pendant plus de 70 ans de carrière. Auteur du célèbre album Saxophone Colossus et du morceau St. Thomas, il était aussi connu pour son engagement dans la lutte pour les droits civiques et sa quête permanente de créativité et de liberté musicale.

5.Gaël Monfils a dit adieu à Roland-Garros

Gaël Monfils a été éliminé dès le premier tour de son dernier Roland-Garros lundi, battu en cinq sets par Hugo Gaston. À 39 ans, le Français s’est battu jusqu’au bout sur le court Central, mais le cinquième set a été de trop. Cette défaite marque la fin de 20 ans d’émotions et d’exploits à Paris pour l’ancien demi-finaliste de 2008

6.Bolivie : la colère explose contre le président Rodrigo Paz

Des affrontements ont opposé lundi manifestants et policiers à La Paz lors d'une marche de milliers de personnes exigeant la démission du président bolivien Rodrigo Paz, qui a annoncé réduire son salaire pour tenter d'apaiser la contestation sociale.

7.Animateur périscolaire jugé pour agressions sexuelles sur des enfants à Paris

Un animateur de 36 ans d’une école maternelle du XIe arrondissement de Paris est jugé mardi pour agressions sexuelles sur plusieurs enfants et harcèlement sexuel envers deux collègues. L’affaire, révélée en 2025, a déclenché un vaste scandale sur les violences sexuelles dans le périscolaire parisien. L’accusé nie les faits mais risque jusqu’à dix ans de prison. Plusieurs familles et le collectif #MeTooEcole se mobilisent devant le tribunal pour soutenir les victimes.

8.Canicule à La Mecque : plus d’un million de pèlerins attendus

Plus d'un million et demi de musulmans vont prier mardi sur le mont Arafat, pour l'étape phare du grand pèlerinage à La Mecque, sous des températures qui devraient dépasser les 40°C.

9.Thales teste un nouveau missile longue portée français

Spécialiste des industries de pointe dans la défense, le français Thales a annoncé avoir réalisé des tirs d'essai avec un nouveau lanceur de missiles longue portée, quelques jours après avoir testé un nouveau missile balistique développé avec Ariane Group.

10.Mondial 2026 : le Mexique prêt à accueillir l’équipe d’Iran

Le Mexique accepte "sans problème" d'accueillir l'équipe d'Iran de foot durant le Mondial-2026, après que celle-ci a annoncé samedi sa volonté d'établir son camp de base à Tijuana au lieu de Tucson, aux États-Unis, a annoncé lundi la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.