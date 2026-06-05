Affaire Lyhanna : Macron dénonce un "dysfonctionnement" de la justice "inacceptable"

Le président Emmanuel Macron a jugé vendredi qu'il y avait eu un "dysfonctionnement" qui est "inacceptable" dans l'affaire Lyhanna, estimant que "ce n'est pas une question de moyens" mais de "responsabilités" qui devront être établies par les enquêtes administratives.

"Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement (...) et c'est inacceptable", a déclaré le chef de l'État qui ne veut "entendre aucun argument de moyens dans cette affaire".

"Depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité", a affirmé Emmanuel Macron.

En visite au Monténégro pour un sommet entre l'UE et les pays des Balkans, il a indiqué avoir échangé "avec le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre", réunis au même moment à Matignon.

"La solidarité et l'affection de la Nation"

Emmanuel Macron a demandé que les enquêtes administratives soient "les plus rapides possible" et établissent "les responsabilités collectives, systémiques et les responsabilités éventuellement individuelles" afin de "prendre toutes les mesures requises".

"Nous avons un système collectif, du système judiciaire à ce qui est fait par l'aide sociale à l'enfance plus largement, qui doit être encore amélioré", a-t-il jugé.

Le président de la République a aussi exprimé "la solidarité et l'affection de la Nation tout entière" à la famille de Lyhanna, 11 ans, dont le corps a probablement été retrouvé jeudi après son enlèvement le 29 mai dans le Gers. Les résultats d'une autopsie doivent être connus dans la journée ou samedi.

"Nous devons clarifier ce qui s'est passé pour Lyhanna, pour sa famille et pour aussi potentiellement toutes les autres victimes", a ajouté M. Macron.

L'homme suspecté d'avoir enlevé l'enfant avait fait l'objet de plusieurs plaintes et signalements depuis 2017, notamment pour viol sur mineur.