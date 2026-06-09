Illan Castronovo, ex-vedette de téléréalité, mis en examen pour viol

L'ancien candidat de téléréalité, Illan Castronovo, a été mis en examen pour viol à la suite des plaintes de deux femmes dénonçant des faits commis en 2018, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Blois, confirmant une information de Médiapart.

18 et 20 ans

En 2022, deux plaintes contre X avec constitution de partie civile qui entraînent automatiquement la saisine d'un juge d'instruction ont été déposées par deux jeunes femmes, âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, avait précisé leur avocat de l'époque, Me Arié Alimi.

Selon des éléments des plaintes consultés par l’AFP, les deux jeunes femmes participaient à une soirée dans une boîte de nuit de Fougères-sur-Bièvres (Loir-et-Cher), le 31 octobre 2018, quand elles ont perdu connaissance après avoir bu un verre offert par M. Castronovo.

La plus jeune des deux femmes a déclaré avoir été réveillée par la lumière d'un téléphone pointé dans sa direction, tenu par une autre personnalité de la téléréalité, Julien Bert. Selon la plainte, elle avait alors le pantalon baissé dos à M. Castronovo, qui avait lui aussi son pantalon baissé.

La deuxième jeune femme a indiqué être redescendue des loges de l'établissement sans aucun souvenir, après un moment avec MM. Bert et Castronovo. Son corps portait alors de nombreuses ecchymoses et son tampon hygiénique avait disparu, selon la plainte.

Pour l'avocat de M. Castronovo, il s'agit de "rapports sexuels et non de viols", comme l'ont confirmé selon lui "les premiers échanges des plaignantes avec des tiers présents dans cette boîte de nuit."

Ébats filmés

Me Decharron estime que c'est la diffusion de ces ébats, filmés par un tiers, qui a "engendré une forme de honte" chez les deux jeunes femmes et suscité leur plainte contre Illan Castronovo.

Avant le dépôt de ces deux plaintes en 2022, M. Castronovo avait déjà été accusé à plusieurs reprises, notamment d'agressions sexuelles et de harcèlement, par au moins cinq candidates d'émissions de téléréalité.

Toutes les procédures précédentes ont été classées sans suite, a assuré à l'AFP Me Decharron.