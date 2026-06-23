Lyhanna: une loi "intégrale" examinée au Parlement en septembre-octobre, annonce Lecornu

L'Assemblée nationale examinera au mois de septembre en commission et "au début du mois d'octobre" en séance la proposition de loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles, a annoncé mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Je provisionne du temps du gouvernement avant le projet de loi de finances, au début du mois d'octobre, pour permettre de discuter du texte", a répondu le Premier ministre, interrogé lors des questions au gouvernement par le président du groupe socialiste Boris Vallaud. M. Lecornu et la présidente de l'Assemblée nationale réuniront les présidents de groupe parlementaire "la semaine du 20 juillet", après examen de la proposition de loi dite "intégrale" par le Conseil d'Etat et le Conseil économique, social et environnemental.

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