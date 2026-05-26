Enfant de 11 ans retrouvé mort à Rennes : des nouvelles de l’enquête et ce que l’on sait

Dimanche 24 mai, un enfant de 11 ans, Théo, a été retrouvé mort à Rennes aux abords de la Vilaine, une serviette serrée autour du cou. Deux adolescents de 15 et 16 ans sont actuellement en garde à vue pour “meurtre sur mineur de moins de 15 ans”. Ils reconnaissent les faits. Ce mardi 26 mai, le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, tenait une conférence de presse pour revenir sur les circonstances de ce drame. On fait le point.

1. Que s’est-il passé ?

Dimanche 24 mai, des cris ont été entendus aux abords d’habitations et de la Vilaine, fleuve qui traverse la ville de Rennes. La police est intervenue après un appel de passants, avant de découvrir le corps de Théo, “serviette trempée serrée autour du cou”. Les secours ont tenté de le réanimer, sans succès.

Selon le procureur de la République, Théo et les deux individus appréhendés étaient réunis pour une partie de pêche. Si les circonstances ayant mené au drame ne sont pas encore éclaircies, il est “clair que les deux individus ont été aperçus en train de courir” après que des cris ont été entendus par des riverains.

Le jeune de 16 ans (actuellement en garde à vue), aurait rencontré Théo la veille. Ils se seraient donné rendez-vous le dimanche 24 mai dans la journée pour continuer une partie de pêche débutée la veille. Si les individus appréhendés ont reconnu les faits, ils semblent “diverger quant au motif et au déroulement”, assure le procureur de la République. En cause : du matériel de pêche (des leurres) récupéré par Théo, “d’une valeur de quelque dizaines d’euros, qu’il n’aurait pas rendu” à ses propriétaires (les deux interpellés) ajoute le procureur de la République de Rennes. “Théo avait quant à lui spontanément indiqué à ses parents la veille, que le jeune qu'il avait rencontré lui avait donné ces leurres." précise le procureur.

2. Où en est l’enquête ?

Suite au travail des enquêteurs, un premier individu âgé de 16 ans a été interpellé hier, lundi 26 mai. Il a été placé en garde à vue. Cette dernière “est actuellement prolongée”. La deuxième personne impliquée, “une jeune fille de 15 ans”, s’est rendue d'elle-même aux autorités. Elle est elle aussi en garde à vue à l’heure actuelle.

Le chef d’accusation retenu à leur encontre est celui de “meurtre sur mineur de moins de 15 ans” précise le procureur. Selon lui, ils encourent “le maximum” que l’on peut recevoir comme peine pour un meurtre. On parle “de meurtre aggravé, ce qui peut aler jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle. Moins que cela étant donné que les accusés sont des mineurs au moment des faits”, explique Frédéric Teillet.



L’enquête en cours a été confiée à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Rennes. Une information judiciaire a été ouverte et les deux prévenus doivent passer par le tribunal et devant un juge “chargé de détailler les faits” évoque le procureur de la République de Rennes.

3. Qui sont les personnes interpellées ?

Les deux prévenus se connaissent “depuis près de trois ans”. Ils sont issus “du même établissement scolaire”. Ils reconnaissent tous le deux les faits, rapporte le procureur. Ils ne sont pas connus de la justice et n’ont “aucun antécédent judiciaire” d’après le magistrat.