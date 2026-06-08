Un prêtre du Pays basque visé par une enquête pour des faits de nature sexuelle sur mineur

Un prêtre exerçant à Urrugne, au Pays basque, est visé par une enquête pour des faits de nature sexuelle sur un mineur à Béziers, a indiqué dimanche le parquet, et il est désormais interdit de tout ministère public, selon le diocèse de Bayonne.

Le prêtre sexagénaire de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus exerçait à Urrugne (Pyrénées-Atlantiques) depuis septembre 2022, mais les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu à Béziers.

L'évêque de Bayonne, Mgr Marc Aillet, a dit dans un communiqué avoir été "formellement informé", le 11 mars 2026, "d'un signalement effectué par l'archevêque de Montpellier, le 14 juin 2024, au procureur de la République de Béziers, pour actes contraires au sixième commandement avec mineur".

Mais pour les "besoins de l'enquête", et comme demandé par le procureur de Béziers, Mgr Aillet n'a pu prendre de mesures disciplinaires à l'encontre du prêtre qu'à partir de mercredi dernier, le 3 juin, date de son audition par la police de Bayonne, selon son communiqué.

Le prêtre "nie les faits à ce stade. L'enquête se poursuit", a précisé le parquet de Béziers à l'AFP.

Il a dorénavant "interdiction de tout ministère public dans le diocèse de Bayonne" et "interdiction de confesser", selon Mgr Aillet.

"Par ailleurs, la convention de mise à disposition" du prêtre "étant arrivée à échéance, il est mis fin à ses fonctions dans le diocèse de Bayonne" et il "est remis à la disposition de sa communauté religieuse (à Béziers, NDLR), qui assurera son suivi", précise l'évêque de Bayonne.