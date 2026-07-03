Violences sexuelles: l'ex-patron du CNC Dominique Boutonnat relaxé en appel

La cour d'appel de Versailles a relaxé vendredi l'ex-président du CNC, Dominique Boutonnat, jugé pour avoir agressé sexuellement son filleul en Grèce en août 2020.

Dominique Boutonnat, 56 ans, ex-président du CNC, avait été condamné en première instance à un an de prison ferme par le tribunal de Nanterre. Le parquet général avait requis en appel trois ans de prison dont un an ferme, dénonçant sa “posture de déni”.

Il nie les faits, comme en première instance en 2024. Il avait démissionné du CNC après sa condamnation. Son filleul, âgé de 20 ans au moment des faits, l’accuse d’agression sexuelle lors de vacances en Grèce en août 2020, dans la maison de campagne de Boutonnat.

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