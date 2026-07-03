France
Justice & Faits divers

Violences sexuelles: l'ex-patron du CNC Dominique Boutonnat relaxé en appel

Sylvain Lefevre/Getty Images
La cour d'appel de Versailles a relaxé vendredi l'ex-président du CNC, Dominique Boutonnat, jugé pour avoir agressé sexuellement son filleul en Grèce en août 2020.
Brut.avec AFP
Publié le
03
/
07
/
2026
À voir également sur Brut

Dominique Boutonnat, 56 ans, ex-président du CNC, avait été condamné en première instance à un an de prison ferme par le tribunal de Nanterre. Le parquet général avait requis en appel trois ans de prison dont un an ferme, dénonçant sa “posture de déni”.

Il nie les faits, comme en première instance en 2024. Il avait démissionné du CNC après sa condamnation. Son filleul, âgé de 20 ans au moment des faits, l’accuse d’agression sexuelle lors de vacances en Grèce en août 2020, dans la maison de campagne de Boutonnat.

Plus d'informations à venir sur Brut.

A voir aussi

La canicule a déjà causé plus de 2000 décès supplémentaires en France.
La canicule a déjà causé plus de 2000 décès supplémentaires en France.
Le comeback de Jessy Matador
Le comeback de Jessy Matador
Cristiano Ronaldo : Goat sur et en dehors de terrains ?
Cristiano Ronaldo : Goat sur et en dehors de terrains ?
L'attaché de presse de la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre, à la fin d'une conférence de presse.
L'attaché de presse de la RDC annonce le décès du père de Sébastien Desabre, à la fin d'une conférence de presse.
Les pompiers de Toulouse qui ont cassé Internet
Les pompiers de Toulouse qui ont cassé Internet
On était au dîner "The Bear" à Paris
On était au dîner "The Bear" à Paris