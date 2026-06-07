La maire du 10e arrondissement de Paris agressée lors de la Nuit Blanche par des militants d'extrême droite selon la ville

La mairie de Paris a annoncé samedi soir vouloir porter plainte après l'agression de la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard, lors d'une action menée par des "militants d'extrême droite" qui ont tenté d'empêcher l'ouverture d'une église dans laquelle était programmée une œuvre pour Nuit Blanche.

"Peu avant 19 heures, des militants intégristes d'extrême droite ont cherché à empêcher l'ouverture au public de l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris, afin d'empêcher la tenue d'une des œuvres de cette 25e édition de Nuit Blanche consacrée à l'amour", a indiqué la ville dans un communiqué.

Ce soir, à l’église Saint-Laurent, des intégristes ont voulu opposer à #NuitBlanche l’obscurantisme.



La culture ne reculera pas devant ceux qui prétendent imposer leur ordre moral.



Total soutien à Marie-Luce Nadal, dont l’œuvre offre un chœur de voix intimes et universelles 🤍 pic.twitter.com/bwUofYll9y — Alexandra Cordebard (@ACORDEBARD) June 6, 2026

"A la suite de cette première action, le collectif a organisé une prière de rue aux abords de l'édifice, propriété de la Ville de Paris, pris à partie et agressé la maire du 10e arrondissement", la socialiste Alexandra Cordebard, selon le communiqué.

"J'ai été bousculée avec mon équipe. J'ai personnellement reçu des coups de la part de ces individus, qui voulaient nous empêcher d'entrer", a précisé l'élue sur X.

L'œuvre, "Sous la peau du ciel", de l'artiste Marie-Luce Nadal, a pu être présentée au public après l'intervention de la police, d'après la municipalité.

"La Ville apporte son plein et entier soutien à l'artiste et réaffirme son attachement à la liberté artistique, à la pluralité des expressions culturelles et au débat démocratique", souligne-t-elle dans son communiqué.

Dans un communiqué séparé, le député de Paris Pouria Amirshahi accuse le "groupuscule d'extrême droite intégriste antisémite et homophobe" Civitas, officiellement dissous par le gouvernement fin 2023, d'être responsable de cette action.

Ils assument d’avoir empêché un événement culturel à @Paris



Leur credo : prôner une vision fondamentaliste religieuse, faute d’entraves, de violences et d’interdictions



Loin de ce qu’est Paris et de ce que veulent les parisiens



Nous ne les laisserons pas faire@ACORDEBARD https://t.co/PmiEhAzYQk — Lamia El Aaraje (@lamiaela) June 7, 2026

Civitas avait appelé ses militants à perturber cette édition de Nuit Blanche, dont la directrice artistique est la DJ Barbara Butch, cible de cyberharcèlement depuis sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris en 2024.

Six personnes en garde à vue ce dimanche

"Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue (...) après des perturbations perpétrées par un groupe d'environ trente individus appartenant au collectif catholique Civitas" à l'église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris, a précisé le parquet de Paris à l'AFP.

Deux d'entre elles sont soupçonnées de violences volontaires contre la maire socialiste du 10e arrondissement Alexandra Cordebard et le député écologiste Pouria Amirshahi, qui ont rapporté avoir été bousculés et souhaitent porter plainte, a-t-on ajouté de même source.