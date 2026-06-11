Violences sexuelles: les associations appellent à manifester chaque lundi et le 4 juillet

Les associations féministes et de défense des enfants appellent à se rassembler tous les lundis soir devant les tribunaux en France et devant le ministère de la Justice à Paris pour réclamer une loi intégrale contre les violences.

Cette coalition, qui regroupe quelques 150 associations et syndicats, organise également une grande manifestation le samedi 4 juillet: "L'idée, c'est de faire une marche populaire et rassembleuse, à laquelle tout le monde peut participer", a précisé jeudi à l'AFP Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes.

Les associations exigent "la mise à l'agenda immédiate d'une loi-cadre intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dotée de moyens conséquents".

Une pétition en ligne réclamant cette loi intégrale avec plus de 200.000 signataires

Une proposition de loi intégrale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, comprenant 79 articles, avait été déposée fin 2025 et cosigné par une centaine de députés de gauche et de la coalition gouvernementale mais elle n'a jamais été examinée.

Le texte a toutefois reçu lundi le soutien de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, qui a appelé le gouvernement à l'inscrire à l'ordre du jour de la session extraordinaire de l'Assemblée, en juillet ou en septembre.

Renforcement des peines pour les violeurs en série sur mineur, délai maximal de trois mois pour les actes d'enquête concernant les crimes sur enfants: pour l'heure, le gouvernement a proposé d'intégrer quelques mesures supplémentaires au projet de loi sur la protection des enfants, déjà présenté en conseil des ministres et qui sera examiné au Parlement le 15 juillet.