Incendie d'un supermarché casher dans le nord de Londres : un événement "pas suspect" selon la police

Un incendie d'origine encore incertaine est en cours mercredi dans un supermarché casher du quartier londonien de Golders Green, visé récemment par des attaques contre la communauté juive, rapportent plusieurs médias britanniques.

Les pompiers ont confirmé qu'un incendie s'était déclaré "dans un magasin situé au rez-de-chaussée et dans un espace de stockage à l'arrière du magasin", sans préciser la nature du commerce concerné.

Large fire breaks out at Jewish supermarket in Golders Green



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Les causes de l'incendie ne sont pour l'heure pas connues, ont-ils ajouté, précisant qu'environ 100 pompiers étaient mobilisés.

De son côté, la police évoque qu'"à l'issue d'une enquête menée conjointement avec les pompiers, l'incendie n'est pas considéré comme suspect et semble avoir été causé par problème électrique", poursuit-elle.

Un journaliste de l'AFP sur place pouvait voir un panache de fumée noire s'élever du lieu de l'incendie, mais ne pouvait pas s'approcher, la rue étant bloquée par la police.

#london ♬ original sound - The Telegraph @thetelegraph A large fire has broken out at a Jewish supermarket in Golders Green. Around 100 firefighters and 15 engines are tackling the blaze believed to have started in the warehouse of Kosher Kingdom in north-west London. The London Fire Brigade (LFB) received the first of 56 calls at around 6.45am on Wednesday morning. It said the fire was producing a “significant amount of smoke” and advised people in the area to keep their windows and doors closed. Follow the story at the linked article 🔗 #GoldersGreen

Une attaque au couteau dans le même quartier fin avril

Selon plusieurs médias, il s'agit d'un supermarché, le "Kosher Kingdom". Sur son site internet, il se présente comme "le plus grand supermarché casher en Europe", avec une surface de quelque 7.000 m2 et plus de 9.500 clients par semaine.

Fin avril, une attaque au couteau dans ce quartier, où vit une importante communauté juive, a fait deux blessés. L'enquête a été confiée à la police antiterroriste. Un homme de 45 ans a été arrêté sur les lieux.

Outre cette attaque, ce quartier a également été le théâtre de plusieurs incendies et tentatives d'incendie visant cette communauté.

Selon le SITE Intelligence Group, un groupe peu connu lié à l'Iran, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (HAYI), a revendiqué la responsabilité de la quasi-totalité de ces incidents.