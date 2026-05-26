Fortes chaleurs : les températures vont atteindre 38°C voire 39°C ces prochains jours selon Météo France

La chaleur pourrait atteindre localement des températures exceptionnelles de "38°C voire 39°C" ces prochains jours au cours de la vague de chaleur précoce qui frappe la France, a indiqué mardi Météo-France.

"Jeudi, on va voir un petit décalage vers le Sud et l'Est des très fortes chaleurs. On pourrait avoir très localement 38°C, voire 39°C dans certaines régions, dans le Languedoc notamment", ce qui serait "totalement inédit" a indiqué Adrien Warnan, prévisionniste à Météo-France, lors d'une conférence de presse.

Au lendemain d'une journée historiquement chaude lundi 25 mai, la vague de chaleur qui déferle sur la France va encore se renforcer, avec un "épisode caniculaire" inédit pour un mois de mai dans l'ouest du pays qui selon le gouvernement aurait déjà causé sept morts.

"Ce mardi après-midi, températures maximales de 33 à 36°C sur les départements en vigilance orange canicule. A l'échelle de la France, cette journée s'annonce encore plus chaude que celle de lundi", a aussi écrit Météo-France, alors que les épisodes caniculaires se multiplient et s'intensifient avec le réchauffement climatique.

Météo France ajoute que 13 départements de l'ouest seront en vigilance orange canicule ce mercredi 27 mai 2026.